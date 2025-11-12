Airbus ampliará plantilla en Cádiz: "El aumento de pedidos de aviones comerciales afectará a El Puerto"

El proyecto de consolidación de Airbus en Cádiz, que supone la integración de la factoría de Puerto Real en la del Puerto de Santa María, sigue cumpliendo con los hitos marcados. El objetivo es que el proceso quede culminado en la segunda mitad de 2026, aunque ya se ha completado un 80% del proyecto y el 85% de la plantilla ya se ha mudado a la factoría.

Así lo ha detallado este miércoles Ricardo Rojas, presidente de aviones comerciales de Airbus en España, quien ha explicado que los trabajos de fabricación de componentes del A320 y del A350 ya han sido trasladados en su totalidad, por lo que queda pendiente lo referido al A330, para lo que hay que construir un hangar adicional que ya está iniciado.

Iván Martínez, director de la planta de Airbus en Cádiz (i), Ricardo Rojas, presidente de aviones comerciales de Airbus en España (c) e Ignacio de Lope, responsable del proyecto de consolidación de Airbus (d), en el interior de la planta de Airbus en El Puerto de Santa María. / Jorge Jiménez / ECA

"Desde que iniciamos ese proyecto, hemos ido solventando todas las dificultades que hemos encontrado y vamos cumpliendo todos los hitos desde 2021", ha subrayado. Hay que recordar que Airbus vendió al grupo chino Zhenshi sus terrenos en Puerto Real, un proyecto que se culminó a principios de 2024.

La compañía aeronáutica cerró una operación que conllevará una reconversión de la industria de la Bahía de Cádiz y que generará nuevos empleos en el sector industrial en una provincia muy castigada por el paro. Hasta entonces, el gigante aeronáutico mantiene alquiladas algunas instalaciones mientras culmina el proceso.

Más empleos por el aumento de pedidos

Durante una visita con medios de comunicación a la factoría de El Puerto de Santa María, Rojas ha destacado el aumento de la cartera de pedidos de aviones comerciales, de 8.500 a Airbus, lo que va a suponer un aumento de las necesidades de mano de obra en los próximos años. En la actualidad, cuenta con 700 empleados directos y 4.000 indirectos.

En la factoría gaditana, con un peso del 50% de aviación comercial, esta subida tendrá su efecto también en el empleo, según ha apuntado. "En el caso de la aviación comercial hay una demanda muy fuerte y Airbus a nivel mundial ha comunicado un incremento de producción en todos sus modelos, y eso, por lo tanto, afecta a la planta de Cádiz", ha detallado.

En este contexto, ha indicado que, desde 2022 se han incorporado más de 2.500 personas externas a la compañía en España. "Esos ratios máximos de producción se alcanzan en los próximos años, sobre todo en 2027, 2028 y 2029, lo que conllevará un incremento de plantilla en áreas como la propia fabricación, ingeniería de fabricación o en la propia ingeniería", ha añadido.

La industria de defensa

El trabajo en Airbus Cádiz está repartido: una mitad se dirige a la aviación comercial y la otra al sector de la defensa -circunstancia que no se da en Sevilla, más dirigida a la industria militar-. Así, cuenta con programas estratégicos llamados a crecer en los próximos años por una mayor demanda.

Actualmente, trabaja en componentes del C295 y del A400M, así como esta planta está presente en dos proyectos estratégicos: uno es el Eurodrone, del que ya se están fabricando los primeros componentes, mientras que para el Sistema de Combate Aéreo Futuro (FCAS) desarrollará materiales compuestos y metálicos.

Nuevo director en la planta

Durante el acto, ha intervenido Iván Martínez, nuevo responsable de la planta de Airbus en Cádiz. Nacido en Alcalá de Guadaíra, ha señalado que "es un honor y un orgullo" volver a su tierra, a la que ha llegado "con una ilusión tremenda" tras 25 años en varias posiciones de la compañía, la última de ellas en Canadá, como responsable global del programa A220.

"Airbus en Cádiz cuenta con un legado de casi 100 años, por lo que tiene una historia dilatada y eso significa una gran responsabilidad", ha abundado, al tiempo que ha deseado que en el futuro esta factoría siga siendo una "pieza clave" en la compañía. "Trabajaremos para que sea excelente industrialmente", ha concluido.