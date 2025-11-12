El Gobierno busca en Asia gigantes tecnológicos para la fabricación masiva de chips en España

El Gobierno se lanza a la búsqueda de inversores internacionales para captar inversiones millonarias e impulsar la fabricación de microchips en España, con la lupa puesta en los gigantes tecnológicos asiáticos. El Ministerio para la Transformación Digital, comandado por Óscar López, ha iniciado el rastreo del sector de los semiconductores y la microelectrónica en Asia para atraer socios locales dispuestos a instalarse en España a través de inversiones conjuntas con la Sociedad para la Transformación Tecnológica (SETT).

La conocida popularmente como ‘SEPI digital’ -la compañía pública con la que el Ejecutivo canaliza inversiones estatales en el sector tecnológico y que concentra los grandes programas de ayudas a la industria digital- ha iniciado el proceso para contratar consultaras que le ayuden a hacer un análisis detallado de toda la cadena de valor de los semiconductores en el sudeste asiático, con el objetivo de identificar actores clave y detectar oportunidades de coinversión con empresas de la región, y también para diseñar la estrategia de posicionamiento de la propia SETT en los mercados asiáticos para captar nuevos socios.

El Ministerio para la Transformación Digital busca consultoras privadas que puedan proporcionar un “análisis de empresas con potencial interés de implantación en España a través de la coinversión de la SETT con otros agentes inversores” y también de “otras oportunidades de asociación estratégica con el ecosistema español de semiconductores, especialmente las participadas por la propia SETT”, según se recoge en la documentación oficial. El objetivo de la sociedad pública también es organizar al menos dos ‘roadshows’ en Malasia y en Singapur para tener encuentros directos con empresas del sector y potenciales inversores en España.

En busca de capacidad industrial

El Gobierno pretende que compañías asiáticas ejecuten inversiones industriales fundamentalmente en dos áreas que ha identificado como de especial interés estratégico, la fabricación de microchips fotónicos y el encapsulado avanzado de los chips. La apuesta por la fotónica de la ‘SEPI digital’ es consistente, y el grupo ya ha aprobado ejecutar una inversión de más de 17 millones para participar en la empresa española Sparc, que levantará una planta en Vigo para la fabricación de chips fotónicos. En Europa actualmente tan solo existen plantas como esta en Alemania, Francia y Países Bajos.

Desde el Ministerio para la Transformación Digital se reconoce que el objetivo es impulsar las “capacidades a nivel industrial y de fabricación masiva” en este ámbito, y para eso buscan socios internacionales, según confirman fuentes ministeriales a EL PERIÓDICO. España lidera la línea piloto de fotónica integrada, una convocatoria europea cuyo objetivo es fortalecer la soberanía tecnológica europea en el negocio de los semiconductores impulsando los chips fotónicos frente a los electrónicos.

Los nuevos chips fotónicos utilizan la luz para realizar sus tareas, y no la electricidad como en la tecnología más asentada en la electrónica, y por eso pueden ser capaces de transmitir los datos de manera más veloz. La nueva tecnología fotónica está siendo cada vez más demandada actualmente en la telefonía, la automoción, la industria de videojuegos, la gestión de aeropuertos y también por el sector de defensa.

El sector de los semiconductores es ya global, intensivo en capital y en I+D, y se caracteriza por sus altas barreras de entrada debido a la necesidad de grandes inversiones y de contar con tecnología avanzada. “España cuenta con ventajas competitivas, como sus altas capacidades en investigación y desarrollo, así como un fuerte apoyo gubernamental. Además, ofrece valor añadido en áreas emergentes como la fotónica, RISC-V [la nueva modalidad de arquitectura de procesadores] y el empaquetado avanzado, y tiene una fuerte presencia en industrias de usuario final como la automoción y las telecomunicaciones”, sostiene la SETT para justificar la necesidad de contratar consultoras para llegar a socios asiáticos.

“Estas ventajas competitivas y de mercado de España, junto con el contexto geopolítico actual marcado por una tendencia a localizar la producción de semiconductores para abastecer a las industrias locales configuran las condiciones de contexto” en que se enmarca la iniciativa de buscar alianzas internacionales. “Dentro de los componentes y ámbitos estratégicos identificados en el PERTE Chip, el presente contrato se centra, aunque no de forma exclusiva, en dos: la fotónica integrada y el empaquetado avanzado como espacios en los que España puede ser competitiva como destino inversor para empresas de la región” del sudeste asiático.

Un coloso tecnológico nacional

El Gobierno puso en marcha el año pasado la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), para administrar 20.000 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dirigidos al sector de la microelectrónica y a apoyar productos y servicios de empresas tecnológicas y audiovisuales. El nuevo coloso tecnológico gestiona y coordina las inversiones públicas en los ámbitos de innovación tecnológica, y también integra las competencias del Perte Chip, el de mayor cuantía de los 13 impulsados por el Gobierno, que promueve un ecosistema industrial en toda la cadena de valor de los semiconductores y la microelectrónica empleando más de 12.000 millones.

La SETT también gestiona los 4.000 millones de euros del Fondo Next Tech, destinado a impulsar la inversión pública en proyectos tecnológicos, y más de 1.700 millones de euros de apoyo al sector audiovisual correspondientes a los instrumentos financieros del Plan España, Hub Audiovisual de Europa. La nueva sociedad también ha puesto en marcha una estrategia de impulso a los sectores tecnológicos de alto valor añadido, mediante participaciones accionariales o financiación del Gobierno a proyectos de empresas tecnológicas estratégicas y disruptivas.

