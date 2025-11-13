Distribución
El 45% de la naranja nacional que comercializa Mercadona procede de Andalucía
En la comunidad, donde la compañía colabora con los proveedores Alcafruit, Lasarte y Martinavarro, prevé comprar 59.000 toneladas de naranjas procedentes de campos de Sevilla, Almería, Córdoba y Huelva.
Arranca la campaña nacional de la naranja en Mercadona, que prevé comercializar 131.000 toneladas de este cítrico durante la campaña 2025/26, de las que el 45% procederá de los campos andaluces, según ha informado la compañía en una nota de prensa
Para la presente campaña, que acaba de comenzar y se alargará aproximadamente hasta el próximo mes de agosto, la compañía comercializará naranjas procedentes de campos de Comunidad Valenciana, Andalucía, Región de Murcia y Cataluña. Para ello, colabora con los proveedores Martinavarro, Bollo, Fontestad, Frutas Tono, Frutinter, Anecoop, Alcafruit, Lasarte, Agronostrum, AM Fresh Spain Citrus, Grupo Llusar Torres, Vicente Giner y Nufresco.
59.000 toneladas de naranjas
En Andalucía, donde Mercadona colabora con los proveedores Alcafruit, Lasarte y Martinavarro, la compañía prevé comprar 59.000 toneladas de naranjas procedentes de campos de Sevilla, Almería, Córdoba y Huelva, lo que supone el 45% del total.
Mercadona ofrece en todas sus tiendas naranja nacional en sus tres principales formatos: a granel y malla de 3 y 5 kilos. La entrada de la naranja da así continuidad a la campaña 2025/26 de cítricos de origen nacional en Mercadona, que comenzó el pasado mes de octubre con la llegada de la mandarina y el limón de proveedores españoles. En la actualidad, el 85% del surtido total de la compañía es de origen nacional.
"El compromiso de Mercadona con el sector primario español es firme y prioriza por garantizar relaciones estables y transparentes con sus 13 proveedores nacionales de naranja, quienes a su vez trabajan con más de 2.000 agricultores de toda España", ha subrayado en la nota de prensa.
