La Confederación del Guadalquivir cierra la mejor campaña de riego de los últimos años y es "optimista" de cara a 2026

A finales del pasado mes de abril, la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) dio un alivio a los agricultores de la cuenca tras años vapuleados por la sequía. En esa reunión, que terminó con aplausos, se definió el agua para riego para los principales cultivos dependientes del regadío: se aprobaron un total de 1.200 hectómetros cúbicos en total -150 más que el año pasado-, del 1 de mayo al 30 de septiembre, mientras que se dejarán otros 50 hectómetros cúbicos para los cultivos de otoño, lo que suponía la campaña de riego con mejores dotaciones desde 2017.

Este jueves, la CHG ha hecho balance de la campaña, que se ha situado un 12% por debajo del máximo que había sido autorizado en aquella reunión -por la planificación de los agricultores- y que la presidenta del organismo, Gloria Martín, ha calificado como "muy buena". La excepción: algunas zonas de Granada donde las dotaciones autorizadas han sido sensiblemente inferiores a las habituales debido a la escasez de los recursos disponibles en los embalses del Guadiana Menor y el alto Genil.

La directora técnica de la CHG, Nuria Jiménez, ha explicado que las condiciones de normalidad en las que se ha desarrollado la campaña de riego en la mayor parte de la cuenca han sido posibles "gracias a las abundantes lluvias que se registraron durante el pasado mes de marzo" y que generaron un aumento muy significativo de las reservas embalsadas.

Situación de los embalses

Además, se ha analizado la situación en la que se encuentra la cuenca en los inicios de este nuevo año hidrológico 2025-2026. Los embalses de la cuenca se encuentran actualmente al 41% de su capacidad y almacenan 3.306 hm3, lo que supone unos 500 hm3 más que hace un año y 330 hm3 menos que la media de los últimos 25 años en esta misma fecha, han informado la CHG en una nota de prensa.

Respecto a las previsiones para la próxima campaña de riego, en la reunión se ha expuesto que "todo dependerá de las lluvias de los próximos meses", pero que, a priori "se puede ser optimista por cuanto la situación de partida, a la vista de los recursos actualmente embalsados, es más favorable que en años anteriores".

Ruptura del ciclo de sequía

Respecto al año hidrológico 2024-25, en la reunión se ha apuntado que es el segundo año consecutivo en el que el volumen embalsado a final del año (30 de septiembre) supera al del comienzo, "consolidándose así la ruptura del ciclo de sequía" que concluyó el ejercicio pasado y que había durado un lustro.

Ello ha sido posible gracias a los 714 l/m2 de precipitación media que se han recogido en la cuenca (un 25% más de la media de los 25 años anteriores). No obstante, el reparto de las lluvias ha sido muy irregular, concentrándose las más abundantes en la zona occidental (provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba) y siendo bastante más escasas en las provincias de Jaén, Ciudad Real y, especialmente, Granada.