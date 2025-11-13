Resultados
Moeve duplica sus ganancias en los nueve primeros meses de 2025 hasta los 246 millones de euros
El aumento de los márgenes de refino explica el buen desempeño de la petrolera
La antigua Cepsa, ahora rebautizada como Moeve, ganó 246 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, más del doble que los 109 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior. La compañía atribuye este buen desempeño al aumento de los márgenes de refino.
El beneficio neto ajustado, que mide específicamente el desempeño de los negocios al excluir efectos de la volatilidad en los precios del petróleo en sus existencias, fue de 472 millones de euros, en línea con los 477 millones de euros de los nueve primeros meses del año pasado.
En el tercer trimestre, la petrolera obtuvo un resultado bruto de explotación de 459 millones de euros en el tercer trimestre de 2025 (frente a los 383 millones de euros del mismo periodo de 2024) impulsado por unos sólidos márgenes de refino debido a la "firme demanda mundial de combustibles para el transporte y la fortaleza de la actividad económica en los principales mercados".
"En el tercer trimestre de 2025, nuestra cartera diversificada y nuestros firmes resultados operativos nos han permitido mantener un flujo de caja resiliente", ha celebrado su consejero delegado, Marteen Wetselaar. "Nuestra decisión de asignar más del 50% de las inversiones a la transición energética refleja nuestro enfoque en la asignación de capital y nuestra firme determinación de dar prioridad a iniciativas que impulsen nuestro liderazgo en la transición energética europea”, ha añadido.
