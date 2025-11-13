Sevitrade y Aldeport amplían sus terminales en el Puerto: 50.000 metros cuadrados más para proyectos logísticos

Dos empresas de referencia del Puerto de Sevilla ampliarán sus terminales en la Dársena del Cuarto para ganar en competitividad. Son Sevitrade y Aldeport, que han solicitado ganar 30.000 y 19.000 metros cuadrados más, respectivamente, lo que supondrá nuevos desarrollos logísticos al sur del complejo portuario.

Así lo ha anunciado este jueves el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, durante la inauguración de la VIII Jornada de Logística Portuaria del Puerto de Sevilla, en la que han participado 250 profesionales del sector. En total, estos nuevos desarrollos logísticos sumarán 50.000 metros cuadrados y casi 15 millones de inversión.

Sevitrade, un histórico en el Puerto

En el caso de Sevitrade, ha solicitado ampliar sus instalaciones de la terminal de líquidos destinados a la construcción de nuevos tanques de almacenamiento para granel líquido, en especial para aceite y otras mercancías de interés, y para la habilitación de un área que optimice la operativa de camiones con mayores cargadores y más espacio de báscula. Para ello, el operador logístico tiene previsto invertir 10,3 millones de euros y ejecutará los trabajos en tres fases, hasta 2027.

En 2025, se cumplen 36 años de la llegada de Sevitrade al Puerto de Sevilla. Desde su fundación en 1989, la firma sevillana ha diversificado su actividad enfocándola hacia la consignación de buques, la carga y descarga y el almacenamiento de mercancías sólidas y líquidas. Su intensa actividad queda reflejada en el volumen de toneladas movidas al año, que en 2024 alcanzó 1,3 Mt.

Aldeport, un año después

Por otro lado, Aldeport, cuya nueva terminal se inauguró a finales del pasado año, ampliará la superficie de su concesión administrativa para construir nuevas naves dedicadas a la logística de productos agroalimentarios y fertilizante. La empresa, conformada por los grupos Portillo y Ership, tiene previsto invertir en torno a los 4 millones de euros.

En la actualidad, Aldeport ocupa una termina sincromodal al sur del Puerto, donde confluirán el buque, el tren y el camión. Cuenta con 150 metros lineales de muelle y con dos Duque de Alba en cada extremo que permite el atraque de dos buques de forma simultánea. Además, la terminal tiene acceso directo a las rondas de circunvalación SE-30 y SE-40; y también dispone de un ramal ferroviario hasta la entrada del recinto.

Iniciado el trámite

La Autoridad Portuaria de Sevilla ha publicado ambas solicitudes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) anunciando el inicio del trámite de competencia de proyectos.

Estos desarrollos se suman a otros proyectos en curso en la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Sevilla (ZAL), que incluye la construcción de dos nuevas naves que suman 8.500 m2 y una inversión de 5.2 millones de euros.

"Lo que estamos haciendo es favorecer este tipo de desarrollos logísticos y ayudar a los terminalistas para que amplíen su capacidad", ha subrayado Carmona durante una atención a medios.

En este sentido, ha indicado que varias empresas terminalistas del Puerto de Sevilla están haciendo unas inversiones "muy potentes, lo que está permitiendo que todos aquellos que trabajan en el sector agroalimentario tengan aquí una posibilidad importante para almacenar sus productos y después lanzarlos hacia sus clientes finales".

En este sentido, ha recordado que compañías como Euroports Carbón Puerto también ha planteado a la Autoridad Portuaria "un incremento importante de su capacidad ampliando su concesión".

Líder en exportación de cereal

En el transcurso de la jornada, se ha dado a conocer que el Puerto de Sevilla es líder nacional en importación de abonos, con una cuota de mercado del 23 por ciento. “En 2024 fuimos el primer puerto de España en descarga de fertilizante con cerca de 580.000 toneladas”, ha señalado el presidente.

También, “encabezamos la exportación nacional de cereales con un 43 por ciento de cuota de mercado. En 2024 y 2025 ocupamos la primera posición en el ranking de puertos de España en exportación de cereal -en especial, de trigo duro y arroz-“, ha destacado.