Midway Technologies, la consultora sevillana que triunfa en Latinoamérica y prepara el salto a las empresas del IBEX

Cuando las cosas comenzaron a ir mal en Abengoa, tres ingenieros que formaban parte de su plantilla decidieron liarse la manta a la cabeza y emprender en 2016. Pedro Miguel Santos (Sevilla, 1980) -CEO y cofundador de la consultora Midway Technologies junto a Kiko Ponce y Juanlu Susillo- asegura que en el buen funcionamiento de la compañía ha sido "básico" compartir valores y maneras de trabajar desde los inicios.

"En origen, lo planteamos como un proyecto, no como una empresa, pero vimos que eso tenía recorrido, lo que nos animó a dar el salto", recuerda. Su objetivo: ser una referencia tecnológica en el mundo cloud y de ciberseguridad empleando tecnologías, principalmente, Microsoft.

"Compañero de viaje" de las empresas

Entre sus retos -que luego se han convertido en clave del éxito-, luchar contra una práctica extendida en el sector tecnológico, que es escuchar al cliente y ofrecer personal cualificado a la hora de acompañarlo. "Muchas veces te venden que te van a poner a un megaconsultor y luego es un chico junior", lamenta. Esta circunstancia les ha llevado al empeño de trasladar "su ADN" a todos los empleados que se incorporan a la firma, apostando por los perfiles senior, aunque también incluyendo a gente joven para formarlos y que puedan continuar con su legado.

Por ello, enfatiza que no querían ser un proveedor al uso, sino "un compañero de viaje, ofreciendo la entrega de servicios de mucha calidad con cercanía, a precio razonable, con flexibilidad y sobre todo escuchando la necesidad del cliente".

Midway Technologies se sitúa entre el fabricante y la compañía a la que presta sus servicios. "Hay más de 12.000 partners en España de Microsoft y a día de hoy nosotros estaremos entre los 20 o 30 más importantes de España", subraya. Su objetivo ahora es situarse entre los cinco principales de la tecnológica en nuestro país.

Expansión internacional

A finales de 2021, y ya con una cartera importante de clientes -muchos de ellos internacionales-, los socios de la compañía decidieron cruzar el charco para poder prestar servicios 24/7. Esto les llevó a abrir una filial en Uruguay, lo que les ha permitido crecer en Latinoamérica. "Casi el 50% de nuestra facturación se genera ya allí", indica, gracias a la venta de licencias de Microsoft en el continente americano.

En la actualidad, cuenta con unas 80 personas en plantilla y sigue creciendo en dos dígitos. De hecho, esperan cerrar el año en unos 10,5 millones, frente a los 7,9 de 2024. "La expansión internacional nos ha permitido crecer a un ritmo más acelerado", añade.

En cualquier caso, reconoce que en este recorrido ha habido curvas. En 2023, decidieron realizar una inversión en profesionalizar la gestión de la empresa según su plan de crecimiento, que no salió tal y como esperaban. Esto trajo consigo que el primer cuatrimestre de 2024 obtuvieran "unos resultados que hacían saltar todas las alarmas", aunque lograron reconducir la situación.

Planes a medio plazo

Entre sus planes de futuro está consolidarse en los mercados en los que ya están presentes, esto es, en España, Europa y Latinoamérica, mientras que el salto a Estados Unidos, donde ya están presentes a través de sus clientes, se lo plantean a medio plazo.

"Queremos posicionarnos en los mercados en los que ya estamos y posicionarnos entre los cinco principales partners de Microsoft en España para llegar a clientes a los que aún no hemos abordado", indica. Esto les permitiría trabajar con más compañías del IBEX-35 -actualmente cuenta en su cartera con Acciona. Entre sus clientes, Brenntag, Atlántica, Befesa, Grupo Admiral, Iturri, Dental Company o Agolives.

La importancia de la ciberseguridad

Una vez que las compañías han entendido la importancia de tener sus datos en la nube, el siguiente paso está relacionado con la ciberseguridad y con la inteligencia artificial. "Hay que tener cada vez más cuidado porque los hackers están ahí van inventando cosas nuevas y por eso nosotros defendemos que no debe haber contraseñas para no estar expuestos: hay que ir en esa línea con las empresas", indica.

En la actualidad, Midway Technologies cuenta con cuatro líneas de negocio. La primera es la referida a la parte de infraestructura referida al cloud; en segundo lugar, la automatización de procesos a las empresas; la ciberseguridad industrial y la inteligencia artificial completan el esquema.