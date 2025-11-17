Trigo, arroz, cebada o avena: el Puerto de Sevilla lidera la exportación de cereales con el 43% del total nacional

El sector agroalimentario es uno de los pilares de la economía sevillana y andaluza. De hecho, las exportaciones de este tipo de productos en la provincia alcanzaron un valor de 2.431 millones (el 23,5 % del total regional) el pasado mes de julio.

En este contexto, el Puerto de Sevilla, como nodo logístico, juega un papel "muy relevante" en lo que se refiere al tráfico de mercancías, tanto de fertilizantes como de productos agroalimentarios. Así se puso de manifiesto la pasada semana durante la celebración de la VIII Jornada de Logística Portuaria de Sevilla, donde se hizo especial hincapié en el mercado del cereal.

Trigo duro y arroz

Según los datos aportados por el presidente del Puerto de Sevilla, Rafael Carmona, el complejo lidera la exportación nacional con el 43% de la cuota de mercado. "En 2024 y 2025 ocupamos la primera posición en el ranking de puertos de España en exportación de cereal, en especial de trigo duro y arroz", destacaba.

En general, el Puerto mueve trigo, cebada, avena, maíz, centeno, arroz, o harina de soja. Además, han señalado fuentes de la Autoridad Portuaria, también destaca la importación de aceite vegetal, ya que en 2024 se superaron las 400.000 toneladas.

En lo que se refiere a los fertilizantes, el Puerto de Sevilla es líder nacional en importación con una cuota de mercado del 23%. En 2024, ocupó el primer lugar de los puertos de España en descarga de este tipo de productos con cerca de 600.000 toneladas. En la actualidad, con datos a octubre de 2025, ocupa la segunda posición por detrás de Santander.

Situación privilegiada

Según las mismas fuentes, en este liderazgo tiene mucho que ver con "la ubicación, dentro del territorio, en pleno Valle del Guadalquivir, en un centro de carga, y con una vía navegable que une mercados y centros de producción", así como por "la conexión con los principales hubs de transporte del entorno y la distribución a través de las principales rutas marítimas".

A ello se suma la sincromodalidad, donde confluyen buque, tren y camión, además de "la especialización y fuerte compromiso de los operadores logísticos que han modernización sus instalaciones, lo que otorga un valor añadido a la mercancía incorporando, además del almacenamiento y transporte, otros procesos como la incorporación de líneas de ensacado e inhibición".

De hecho, también en estas jornadas, Carmona anunciaba que Sevitrade y Aldeport, dos empresas logísticas de referencia, habían solicitado ampliar la superficie de sus actuales terminales al sur del puerto con casi 50.000 metros cuadrados más entre los dos.

Situación del cereal español

Durante la celebración de la mesa redonda El cereal frente a un escenario global: tendencias del mercado y desafíos logísticos -celebrada en el contexto de la jornada-, se abordó la situación concreta de la cebada, el arroz y el trigo en el actual contexto europeo. Moderada por María Morales, presidenta de Asaja-Sevilla, participaron Rafael Eraso, responsable de desarrollo de Cebada en Intermalta; Jaume Mas, director técnico del Grupo Gallo, y Eduardo Vera, director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla.

Eraso destacó durante su intervención que España se producen diez millones de toneladas de cebada, de las que el 70% van destinadas a alimentación animal y el 30% a la producción de cerveza, por lo que puso el foco en la importancia para la ganadería de este cereal.

Por su parte, Mas destacaba la necesidad de que la UE no pusiera "tantas trabas" nuevos desarrollos genéticos que permitieran al trigo ser más competitivo al incorporar innovaciones, mientras que Vera puso el acento en la competencia desleal de países como Myanmar o Camboya en lo que se refiere al arroz. "Tenemos que poner en valor lo que hacemos, las exigencias están muy bien, pero tenemos que tener todos las mismas reglas del juego", abundaba.