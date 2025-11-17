Perspectivas económicas
Cuerpo destaca que la economía española mantiene el pulso del crecimiento
Tanto el Gobierno como la Comisión Europea elevan al 2,9 % su estimación de crecimiento para España en 2025
EFE
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado este lunes que los datos corroboran que la economía española mantiene el pulso del crecimiento, lo que ha llevado al Gobierno a revisar al alza el cuadro macroeconómico.
Durante su comparecencia en el Congreso ante la Comisión Mixta para la Unión Europea para dar cuenta del plan de recuperación, Cuerpo ha confirmado que mañana se elevará dos décimas, al 2,9 %, el crecimiento previsto para la economía española en 2025.
Según ha dicho, la actualización del Ejecutivo está en línea con la revisión de la Comisión Europea, que este lunes ha mejorado también al 2,9 % su estimación de crecimiento para España en 2025 y al 2,3 % la de 2026.
"El Gobierno, de la mano de estos últimos datos que mantienen el pulso de crecimiento como decía y en línea con lo que están haciendo otros analistas, va a actualizar también su cuadro macro para el año 2025, elevando nuestras previsiones", ha explicado.
- La borrasca Claudia cambia este domingo en Andalucía: dos provincias en alerta y lluvias en estos puntos
- El tablero de los centros comerciales de Sevilla se mueve: nuevas aperturas, transformaciones y cierres
- De un papel en blanco al diseño del nuevo Benito Villamarín: 'Lo más difícil fue integrar el estadio en La Palmera
- Nueva fase del tranvibús hasta la Plaza del Duque: así serán los cortes de tráfico desde el 20 de noviembre
- El restaurante de Sevilla que está en un palacio del siglo XIX: con tapas a 3 euros y su propio tablao
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 15 de noviembre de 2025
- Aplazado el mercadillo navideño y solidario más grande de Sevilla: estas son las nuevas fechas
- Así es el gran pulmón verde de Sevilla: un parque de 7 hectáreas con atracciones para todas las edades