Empresas
Idilia, la fabricante de ColaCao y Nocilla, adquiere la empresa británica de batidos Shaken Udder
La compañía inglesa, cuyos productos han supuesto una disrupción en el mercado de ese país, prevé alcanzar este 2025 una facturación de 40 millones de euros
Redacción
La empresa familiar de alimentación Idilia Foods, fabricante de marcas como ColaCao y Nocilla, ha adquirido Shaken Udder, empresa británica dedicada a la elaboración de batidos 'premium. Nacida en 2004, Shaken Udder es la marca líder en su segmento en Reino Unido, por su receta, su posicionamiento de marca y su visión estratégica, que ha supuesto una disrupción en el mercado de batidos británico. Su sede se encuentra en Tiptree (Essex), cerca de la granja desde la cual Jodie y Andrew Howie, sus fundadores, elaboraron su primer batido. Shaken Udder cuenta con un portafolio de 20 referencias y se prevé que alcance una facturación de 40 millones de euros en 2025.
La compañía británica funcionará como una unidad de negocio independiente y conservará al 100% de su equipo actual, quien mantendrá una estrecha colaboración con Idilia. Con esta adquisición, la firma española continúa impulsando el desarrollo de la categoría de batidos, tras la compra del 50% de Cacaolat en junio de 2024. Idilia- que el año pasado facturó 204 millones de euros y empleó a 335 personas- potencia asimismo el peso de su negocio internacional, que prevé que alcance aproximadamente el 20% de su facturación total en 2026.
"Shaken Udder tiene un encaje óptimo en el planteamiento estratégico de Idilia y nos ayuda a llevar mucho más lejos nuestro propósito corporativo: crear esos pequeños grandes momentos de placer y emociones positivas que contribuyen al bienestar emocional de las personas. En una categoría, los batidos, en la que podemos aportar valor y de la mano de una marca querida, pionera y única. Estamos muy satisfechos con su incorporación al ecosistema de Idilia y esperamos seguir haciéndola crecer”, ha declarado Xavi Pons, CEO de Idilia.
- La borrasca Claudia cambia este domingo en Andalucía: dos provincias en alerta y lluvias en estos puntos
- El tablero de los centros comerciales de Sevilla se mueve: nuevas aperturas, transformaciones y cierres
- De un papel en blanco al diseño del nuevo Benito Villamarín: 'Lo más difícil fue integrar el estadio en La Palmera
- Nueva fase del tranvibús hasta la Plaza del Duque: así serán los cortes de tráfico desde el 20 de noviembre
- El restaurante de Sevilla que está en un palacio del siglo XIX: con tapas a 3 euros y su propio tablao
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 15 de noviembre de 2025
- Aplazado el mercadillo navideño y solidario más grande de Sevilla: estas son las nuevas fechas
- Así es el gran pulmón verde de Sevilla: un parque de 7 hectáreas con atracciones para todas las edades