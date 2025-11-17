Idilia, la fabricante de ColaCao y Nocilla, adquiere la empresa británica de batidos Shaken Udder

La empresa familiar de alimentación Idilia Foods, fabricante de marcas como ColaCao y Nocilla, ha adquirido Shaken Udder, empresa británica dedicada a la elaboración de batidos 'premium. Nacida en 2004, Shaken Udder es la marca líder en su segmento en Reino Unido, por su receta, su posicionamiento de marca y su visión estratégica, que ha supuesto una disrupción en el mercado de batidos británico. Su sede se encuentra en Tiptree (Essex), cerca de la granja desde la cual Jodie y Andrew Howie, sus fundadores, elaboraron su primer batido. Shaken Udder cuenta con un portafolio de 20 referencias y se prevé que alcance una facturación de 40 millones de euros en 2025.

La compañía británica funcionará como una unidad de negocio independiente y conservará al 100% de su equipo actual, quien mantendrá una estrecha colaboración con Idilia. Con esta adquisición, la firma española continúa impulsando el desarrollo de la categoría de batidos, tras la compra del 50% de Cacaolat en junio de 2024. Idilia- que el año pasado facturó 204 millones de euros y empleó a 335 personas- potencia asimismo el peso de su negocio internacional, que prevé que alcance aproximadamente el 20% de su facturación total en 2026.

"Shaken Udder tiene un encaje óptimo en el planteamiento estratégico de Idilia y nos ayuda a llevar mucho más lejos nuestro propósito corporativo: crear esos pequeños grandes momentos de placer y emociones positivas que contribuyen al bienestar emocional de las personas. En una categoría, los batidos, en la que podemos aportar valor y de la mano de una marca querida, pionera y única. Estamos muy satisfechos con su incorporación al ecosistema de Idilia y esperamos seguir haciéndola crecer”, ha declarado Xavi Pons, CEO de Idilia.