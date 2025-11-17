Solaria dispara su beneficio un 148% hasta septiembre con 141,6 millones de euros

El grupo de renovables Solaria registró un beneficio neto de 141,66 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 148% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Según la compañía, este hecho se debe a la entrada en operación de nuevas plantas, así como la optimización de costes financieros. Así se desprende del comunicado remitido por el grupo de renovables a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recogido por 'Europa Press'.

En cuanto al resultado bruto de explotación (Ebitda) registrado por la compañía, este supuso a cierre de septiembre 230,68 millones de euros, lo que arroja un alza del 75% respecto al mismo periodo de 2024. Con estas cifras, Solaria prevé superar, a cierre del ejercicio, su objetivo de Ebitda anual, fijado en 250 millones.

Atendiendo a los ingresos, durante los nueve primeros meses del año el grupo obtuvo 258,91 millones de euros, suponiendo un repunte del 65% respecto al ejercicio previo. Por su parte, el importe neto de la cifra de negocios del grupo ascendió a 129,97 millones de euros, ligeramente inferior (-4%) al mismo periodo del año anterior. Según la compañía, este descenso se debe al descenso de producción registrado respecto al pasado año, de un 5%.

Por su parte, la partida de otros ingresos de explotación de la compañía alcanzó los 128,94 millones de euros en el periodo, con un incremento del 479% respecto al mismo periodo del año anterior, debido, principalmente, a la operación de entrada en el accionariado de la filial del Grupo Generia Land del fondo Stonepeak con un 50%.

Con estos resultados, el grupo registra una deuda neta de 1.316 millones de euros, contando con un flujo de caja positivo. Es preciso recordar que Solaria continúa con su programa de recompra de autocartera, hasta el 10% del capital social, que actualmente ya alcanza el 2,85% de la misma.

Según Arturo Díaz-Tejeiro Larrañaga, consejero delegado del grupo, Solaria está "cosechando los resultados de una estrategia disciplinada: más generación, más eficiencia y una entrada decidida en nuevos negocios como el almacenamiento y los centros de datos". "Nuestro objetivo es consolidar a Solaria como el operador energético y digital de referencia en Europa", afirmó.

En el plano operativo, la compañía de renovables alcanzará los tres gigavatios (GW) instalados a cierre de 2025, con 4,4 GW en operación y construcción.

Entre los hitos más destacados figuran las plantas de Garoña (710 MW), Catalunya (200 MW), Peralveche (150 MW) y Tucana (45 MW), además de la conexión de su primera batería hibridada en España.

