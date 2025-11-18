Air Europa nombra consejero delegado a Richard Clark tras la salida de Nuño de la Rosa

Nueva etapa en Air Europa. Tras abonar el rescate de la SEPI y anunciar la salida de su consejero delegado, Jesús Nuño de la Rosa, la aerolínea de la familia Hidalgo anuncia el nombramiento de su sustituto: Richard Clark, un directivo de la casa para liderar la compañía durante los próximos años en los que la empresa estará inmersa en su expansión internacional.

Clark era hasta ahora director general de Air Europa y en ese puesto había desarrollado un "papel clave" en la transformación y desarrollo de la compañía, según explican desde la aerolínea en un comunicado. "El profundo conocimiento que Clark maneja del negocio, junto con una visión estratégica y una reconocida capacidad de gestión y negociación, le han convertido en una figura destacada dentro de la industria", afirman.

El directivo se incorporó a Air Europa en 1987 y, desde entonces, ha liderado "áreas estratégicas y proyectos de gran relevancia", entre los que destaca el refuerzo de la posición del "hub de Madrid Barajas como puente entre Europa y América" y la consolidación de la aerolínea "como referente en la conectividad internacional".

Y ese seguirá siendo su principal objetivo a partir de ahora: fortalecer el hub de Madrid como "puente entre continentes" y "ofrecer a los clientes una experiencia única, sostenible y de calidad”. "Asumir este cargo es, para mí, mucho más que una responsabilidad: es un honor y una oportunidad para seguir construyendo el futuro de Air Europa, ha afirmado el nuevo dirigente de la aerolínea española.

Clark ha mostrado su agradecimiento "a la propiedad de la aerolínea por la confianza" y ha relatado que afrontar el reto "con la misma ilusión que el primer día". "Estoy convencido de que, con el esfuerzo y talento de toda nuestra plantilla, lograremos que Air Europa siga creciendo y consolidándose como una aerolínea de referencia internacional", ha remachado.

Suscríbete para seguir leyendo