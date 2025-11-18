Así es Axión, la empresa sevillana que garantiza el funcionamiento de la red de telefonía, la TV digital y los sistemas de emergencia

Hay empresas que vertebran servicios esenciales para la sociedad y son muy poco conocidas por la ciudadanía. Es el caso de Axión. Su red de infraestructuras, que incluye grandes torres de telecomunicaciones, sustenta parte del despliegue de cobertura de las cadenas de radio, de televisión, de las operadoras de telefonía, así como los sistemas específicos que se configuran para la comunicación y coordinación de los equipos de emergencias, cuerpos policiales, de bomberos y forestales.

Axión es una empresa fundada en Sevilla en 1999 que logró implantación nacional. Con más de 600 emplazamientos, gestiona más de 5.000 puntos de servicio distribuidos por todo el país. Está detrás de la cobertura de radio para más de 37 millones de oyentes, y de la de televisión para más de 8 millones de espectadores. Y facilitan la labor de más de 8.000 usuarios de redes de importancia crítica en ámbito policial, contraincendios o sanitarios. Todas las infraestructuras que gestiona son de su propiedad.

Muchas de sus principales instalaciones están ubicadas en parajes de alta montaña, que pueden quedar incomunicados en algunos días de invierno. De ahí que desde su fundación invirtieran en sistemas de gestión en remoto. Todas las infraestructuras se controlan en remoto, hoy en día más del 70% de las incidencias se resuelven a distancia desde el centro de operación de red, en su sede central en Valencina (Sevilla). Tiene una plataforma de acceso a más de 3.000 equipos para supervisarlos de modo proactivo y constante. En ese centro de operaciones trabajan las 24 horas de los 365 días del año para garantizar el funcionamiento de la red de telecomunicaciones.

El gran apagón del 28 de abril en España acrecentó la solvencia técnica de Axión, porque sus centros transmisores de frecuencia modulada, onda media y televisión mantuvieron la señal en el aire para que la ciudadanía con transistores de pila a mano pudiera saber a qué atenerse. "Están diseñados para situaciones críticas como ésta, y funcionando con sistemas de energía autónomos. Es un orgullo que desde Andalucía se gestionen a nivel nacional servicios esenciales de telecomunicación que son aún más necesarios en ese tipo de crisis", comenta Cristina Peñas, directora comercial de Axión.

Mejor cobertura en centros comerciales

Araceli García Cuartango lidera la gestión de la empresa como su CEO. Una de las líneas de actividad que están potenciando es ofrecer conectividad 5G de alta capacidad en el interior de centros comerciales y espacios de similar densidad de usuarios al unísono. El primero en el que se materializó es Lagoh, de Sevilla. Y desde la pasada semana también funciona en el centro comercial Vialia, de Vigo. Es un sistema multioperador de antenas distribuidas que comparten una fuente de señal central para mejorar la cobertura y la capacidad de redes inalámbricas en áreas con gran concentración de usuarios, como pueden ser edificios grandes, estadios, aeropuertos, túneles, etcétera. Lo están haciendo en alianza con la empresa británica Wireless Infrastructure Group (WIG).

Interior del centro de operaciones en red de Axión, donde se trabajan las 24 horas de todos los días del año para garantizar el funcionamiento de los sistemas que dan soporte a las telecomunicaciones y a servicios esenciales de seguridad y emergencia. / El Correo

En Axión están realizando ensayos y emisiones en pruebas del 4K, la ultra alta definición para televisión a través de la TDT. Y también para la transición de la frecuencia modulada a la radio digital mediante la tecnología DAB+, que permite un uso más eficiente del espacio radioeléctrico y optimiza la codificación de la señal de audio. Por ejemplo, en los coches. La Comisión Europea ya aprobó una normativa para que todos los vehículos nuevos comercializados incluyan receptores compatibles con DAB+, que posibilita incorporar alertas automáticas de seguridad.

Axión nació en 1999 como iniciativa de la Junta de Andalucía a través de la empresa pública Sandetel para tener su propio operador de telecomunicaciones y dar soporte a Canal Sur, la radiotelevisión autonómica. Se implicaron las principales cajas de ahorros andaluzas, y como socio tecnológico Teledifusión de Francia (TDF). La prioridad inicial fue establecer una red de infraestructuras en Andalucía, con torres equipadas para dar cobertura de radio y televisión mediante señal analógica. En 2005, Axión compró las infraestructuras que tenía la Cadena SER y comenzó a tener implantación nacional y dar servicio en todo el país.

El segundo gran hito fue participar en el desarrollo de la red de telefonía móvil. "Los operadores empezaron a dar cobertura en las grandes ciudades y poco a poco por todo el territorio. Así empezó nuestra segunda línea de negocio, con el alquiler de las infraestructuras que se crearon para radio y televisión, y después también las nuevas para telefonía, y dar también servicio de cobertura a las operadoras (Telefónica, Vodafone, MasOrange,...), y a partir de ahí ellos despliegan su servicio", precisa Cristina Peñas.

Subraya que "una empresa como la nuestra ofrece una infraestructura neutra que pueden compartir operadores que son competidores directos. Ahorran dinero y tiempo. Les cuesta un 60% menos que si quisieran construirla, y lo tienen disponible más rápido porque no tienen que gestionar los permisos requeridos para construirlas e instalarlas. Nosotros ponemos las infraestructuras y a partir de ahí cada operador solo tiene que poner sus equipos y aplicar su estrategia comercial".

"Conforme las redes se van saturando al incrementarse mucho el número de usuarios, Axión elige nuevos emplazamientos para instalar más infraestructuras, y las operadores instalan sus equipos. En nuestro centro de operaciones de Valencina, que está muy securizado, confluyen las fibras ópticas de muchos operadores. La fibra óptica es muy importante para que las redes móviles inalámbricas tengan la velocidad que se requiere".

Para emergencias en Andalucía

Teniendo un equipo de ingenieros de alta cualificación, y un equipo de mantenimiento muy avezado para resolver incidencias en el campo o desde el centro de operaciones en red, Axión dio el paso para ofrecer la creación de servicios específicos a equipos de emergencia, policías, bomberos, agentes forestales. "Hemos creado numerosas redes cerradas para usuarios específicos que son infraestructuras críticas, y que han de estar siempre disponibles e independientes de las redes públicas generales. Con garantía de funcionamiento siempre, también en parajes donde no vive nadie y donde la red pública de telecomunicaciones puede no tener cobertura en todo momento".

La nueva Red Digital de Emergencias de Andalucía (REJA), a la que da servicio Axión, es la más extensa de Europa con tecnología DMR (Digital Mobile Radio Tier III), que requiere menos instalaciones bases fijas, y entre sus prestaciones avanzadas aporta más opciones de geolocalizar a personas que están en lugares muy remotos.

Araceli García Cuartango está al frente de la empresa Axión, que tiene 155 trabajadores. / Jonathan Alonso Delgado.

Entre sus numerosos servicios estructurados a la medida de necesidades de interés público, cabe citar, por ejemplo, que Axión está haciendo para la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) la implantación, puesta en marcha y mantenimiento integral de un sistema de radiocomunicaciones digital para la renovación de su red de radiofrecuencia. El principal objetivo es garantizar mayor calidad y capacidad de comunicación de datos con las estaciones remotas de bombeo de agua potable y de tratamiento de aguas residuales, así como con los depósitos de esta empresa pública.

Otro ejemplo de servicios esenciales: Axión realizó la telegestión de instalaciones especiales del servicio de seguridad del Ayuntamiento de Sevilla para monitorizar la Semana Santa y la Feria en 2025. Con los sistemas necesarios para la telegestión de cámaras y datos procedentes de drones, midiendo niveles de afluencia de personas y de desplazamiento del gentío en el centro de la ciudad o en el recinto ferial.

Propiedad del fondo Asterion

En 2011, Axión fue adquirida por el fondo de inversión francés Antin, por 72 millones de euros. En 2016, la compró el fondo australiano AMP Capital, que invirtió más de 100 millones de euros. Desde el año 2021 es propiedad al 100% del Grupo Asterion Industrial Partners, fondo de inversión español especializado en infraestructuras. Meses antes, Asterion había comprado a Telefónica su negocio de radioenlaces, con 10.800 por toda España, gestionados por la filial Lineox, sobre todo en entornos rurales donde es mucho más complicado y costoso poner redes de fibra óptica.

Cristina Peñas explica que "Asterion ha hecho funcionar a Axión y a Lineox como una sola empresa y toda la conectividad por radioenlace la incorporamos como otra línea de producto y negocio. Somos la principal red nacional mayorista de radioenlaces, propiciando que los operadores puedan ofrecer 5G en ámbitos rurales". La facturación de Axión está actualmente en 38 millones de euros al año, y sumando lo que aporta Lineox asciende a más de 70 millones.

Un técnico de Axión renovando el sistema radiante de TDT en la torre que tienen Pechina (Almería), trabajando a más de 80 metros de altura del suelo. / El Correo

"Las infraestructuras son un negocio estable de largo plazo. Hemos logrado tener como clientes a todos los operadores de telefonía en España. Y no nos hemos metido en negocios donde era incoherente nuestra presencia. Lo habitual en nuestro desarrollo empresarial es basarnos en contratos estables que incluyen muchos servicios sustentados por nuestra operativa superespecializada. Por ejemplo, tenemos 1.500 contratos para dar servicios de conectividad al usuario final".

Plantilla de 155 profesionales

Axión tiene una plantilla de 155 profesionales, de los que unos 100 trabajan desde su sede central en Valencina. Cuentan en todas las capitales andaluzas con una sede para sus equipos de mantenimiento, con el fin de resolver incidencias en el menor tiempo posible de desplazamiento por la geografía andaluza.

Para la captación de talento, tienen acuerdos con la Universidad de Sevilla y con otras 15 instituciones educativas en diversas provincias andaluzas. "Muchos ingenieros formados en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla han entrado en Axión para hacer prácticas tras cursar sus estudios y pasaron a formar parte de la plantilla de la empresa. También está siendo muy positiva la incorporación de estudiantes de Formación Profesional que igualmente comienzan con su periodo de prácticas", señala Cristina Peñas.

En la selección de personal aplican el criterio de buscar también a candidatos de más edad. Más de un 30% de las contrataciones son a quienes tienen actualmente entre 45 y 55 años, y un 10% a personas con más de 55 años. "Es muy conveniente combinar el talento joven y el talento senior. Además, Axión cuida mucho la conciliación laboral y familiar".

Hay que destacar también el acuerdo de Axión con la empresa social Unei para llevar a cabo diversas tareas de almacenamiento, configuración e instalación de dispositivos. Unei ha creado 23 empleos estables, el 80% de personas con discapacidad, gracias a los proyectos de telecomunicaciones para redes de emergencias que lidera Axión en Andalucía.