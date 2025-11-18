Del frío extremo al incendio de un motor: las "mejores tripulaciones militares del mundo" se entrenan en Sevilla

Bajo la lluvia, las nubes bajas, con viento o con un sol de justicia. "Las mejores tripulaciones militares del mundo" se forman desde hace 15 años en las instalaciones de Airbus en Sevilla, un lugar en el que aprenden a manejar los aviones militares del gigante aeroespacial en situaciones extremas. Desde su apertura, más de 20.000 profesionales han pasado por las instalaciones del International Training Centre de Airbus en Sevilla (ITC), un centro "de referencia mundial": "privado y fuera de Estados Unidos, no hay ninguno similar".

La capital andaluza es no solo referencia en la construcción aeronáutica, sino también en la formación de profesionales que después irán destinados a misiones que implican más o menos riesgo. Las tripulaciones del los clientes de Airbus -más de 90 en todo el mundo, desde Australia a Emiratos Árabes, pasando por Indonesia, Turquía o Malasia- reciben formación sobre cómo manejar del A400M al A330 MRTT, pasando por el C295 o el CN235.

En la formación de estas instalaciones, se incluyen todo tipo de perfiles involucrados en la operación y mantenimiento de estos aviones militares. Son pilotos, supervisores de carga, jefes de salto, mecánicos y operadores de sistemas de misión. Actualmente se forman unas 2.500 personas al año.

"Nuestra contribución es a la formación de los pilotos y del personal de mantenimiento, así como el de operación, contribuyendo a la eficacia y a la eficiencia en el entrenamiento, así como a la seguridad aérea", ha subrayado Carlos Montans, responsable de Servicios de los Centros de Entrenamiento de Airbus Defence and Space.

Para ello, el centro cuenta cinco simuladores de vuelo completo, además de un entrenador de carga para el A400M, 22 aulas y salas multiusos. Una hora de vuelo en uno de estos simuladores corresponde a una en una aeronave real. En estos 15 años, se han alcanzado 150.000 horas en total en los simuladores.

Condiciones extremas

Estos simuladores cuentan con la certificación más alta por parte de las autoridades de seguridad aérea, al ser capaces de replicar movimiento, sonido, imágenes y reacción de todos los sistemas del avión. Por ejemplo, pueden simular un vuelo en condiciones extremas sobre la Antártida o un incendio en un motor para que el piloto sepa cómo reaccionar en caso de que esto sucediera en la realidad.

El ITC también cuenta con 13 dispositivos de entrenamiento con distintos niveles de simulación, como por ejemplo, la consola de reabastecimiento en vuelo del A330 MRTT. Esta incluye la simulación del reabastecimiento automático, único en el mundo.

Actualmente trabajan en el ITC 250 personas de diferentes nacionalidades (españoles, británicos, polacos, franceses, portugueses, etc.). Los instructores son ingenieros, mecánicos y pilotos, muchos de ellos con experiencia en operadores militares.

Impacto en la economía local

"La actividad del ITC impacta significativamente en la economía local, regional y nacional, impulsando la creación de empleo de alto valor añadido, como ingenieros, pilotos, operadores de sistema de misión e instructores", han subrayado desde Airbus a raíz de la celebración de este aniversario.

En este sentido, han recordado que el centro "impulsa la cadena de suministro con la contratación de empresas locales de tamaño mediano y pequeño, como Atexis o Skylife, contribuyendo al ecosistema industrial andaluz".