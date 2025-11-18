El Gobierno confía en obtener el aval de Bruselas a las ayudas para garantizar el suministro eléctrico antes de final de año

El Gobierno confía en obtener antes de que acabe el año el aval de Bruselas para poder dar ayudas a los generadores de electricidad por garantizar el suministro cuando las tecnologías renovables no sean suficientes para abastecer la demanda. De ser así, el Ejecutivo convocaría la primera subasta sobre los conocidos como mecanismos de capacidad "a principios de 2026".

Así lo ha confirmado el subdirector general adjunto de energía eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Néstor Cortés, en una jornada organizada por la patronal eléctrica Aelec en el marco de la feria Genera de energías renovables. “Aprobar este mercado de capacidad no está siendo una tarea sencilla”, ha reconocido Cortés.

Y es que a pesar de que la reforma del mercado eléctrico incluye guiños para hacer estos mecanismos estructurales para el sistema, la realidad es que todavía son considerados un mecanismo de último recurso y requiere la autorización de la Comisión Europea como ayuda de Estado, lo que ralentiza mucho el procedimiento, que en el caso español suma ya unos cuatro años de duración.

Uno de los grandes hitos de ese proceso es la justificación de la necesidad, algo que se evalúa a través de un análisis de cobertura que puede realizar el operador europeo Entoe o los operadores nacionales. En el caso de España, Red Eléctrica realizó este estudio hace dos meses y concluyó que “hay que implementar un mercado de capacidad para garantizar las necesidades de suministro en el largo plazo”.

“Esto no debe llevarnos a la preocupación, sino que tiene que ser es para entender que hay una necesidad identificada en ese largo plazo temporal y tenemos que reaccionar hoy para evitar ese eventual problema de escasez en el futuro.”, ha defendo Cortés.

ACER, el regulador europeo, publicó su opinión sobre este análisis de Red Eléctrica que, desde el punto de vista del Ministerio, es “lo suficientemente positiva como para poder hacer un ‘check’ a esta parte y poder continuar adelante con el proceso de tramitación”. Y es a esto a lo que se acoge el departamento que dirige Sara Aagesen para considerar que el proceso está en su recta final y podría culminar antes de final de año.

“Creemos que esta parte está más o menos finalizada y podemos continuar con el proceso de implementación regulatoria e implementación de la norma”, ha agregado Cortés.

Los mercados de capacidad son fundamentales para las centrales de gas, que reclaman recibir dinero por el simple hecho de estar disponibles para cuando sea necesaria su puesta en marcha y garantizar, así, que no hay peligro de apagón eléctrico, pero también para cualquier tecnología gestionable, como el bombeo hidroeléctrico o las baterías.

Suscríbete para seguir leyendo