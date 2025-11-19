Airbus albergará el primer centro de entrenamiento del Eurodrone de la UE en las instalaciones de Sevilla

Sevilla y Cádiz jugarán un papel muy relevante en uno de los programas europeos de defensa llamados a impulsar la soberanía del continente. Se trata del Eurodrone, futuro sistema aéreo remotamente pilotado de altitud media y gran autonomía que será operado por las fuerzas armadas de Alemania, Francia, España e Italia y del que las plantas de El Puerto de Santa María en Cádiz y Tablada en Sevilla fabricarán componentes. De hecho, la primera de ellas ya ha comenzado a producir las primeras piezas.

No solo en la construcción de este sistema de aeronave pilotada remotamente (RPAS) de gran altitud y larga autonomía diseñada para misiones de inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento será protagonista la industria de defensa de las dos provincias andaluzas. También lo será en la formación. El International Training Centre de Airbus en Sevilla (ITC), que cumple 15 años, será el primer centro de entrenamiento de la plataforma Eurodrone, según ha detallado Carlos Montans, responsable de Servicios de los Centros de Entrenamiento de Airbus Defence and Space.

"El Eurodrone es un gran proyecto a nivel europeo y durante las primeras fases, en lo que se llama la entrada en servicio del avión, de todas las naciones vendrán a este centro a realizar su entrenamiento inicial, mientras que los sistemas y los centros de entrenamiento en cada país se van formando", ha añadido.

En concreto, se cubrirán los cinco primeros años de esa formación de manera internacional, ya que, en la actualidad, se baraja que este sistema esté listo en torno al año 2030, según Montans.

15 años del centro de formación

"Las mejores tripulaciones militares del mundo" se forman desde hace 15 años en las instalaciones de Airbus en Sevilla, un lugar en el que aprenden a manejar los aviones militares del gigante aeroespacial en situaciones extremas. Desde su apertura, más de 20.000 profesionales han pasado por las instalaciones del International Training Centre de Airbus en Sevilla (ITC), un centro "de referencia mundial": "privado y fuera de Estados Unidos, no hay ninguno similar".

La capital andaluza es no solo referencia en la construcción aeronáutica, sino también en la formación de profesionales que después irán destinados a misiones que implican más o menos riesgo. Las tripulaciones del los clientes de Airbus -más de 90 en todo el mundo, desde Australia a Emiratos Árabes, pasando por Indonesia, Turquía o Malasia- reciben formación sobre cómo manejar del A400M al A330 MRTT, pasando por el C295 o el CN235.

En la formación de estas instalaciones, se incluyen todo tipo de perfiles involucrados en la operación y mantenimiento de estos aviones militares. Son pilotos, supervisores de carga, jefes de salto, mecánicos y operadores de sistemas de misión. Actualmente se forman unas 2.500 personas al año.

Simuladores de vuelo completo

Para ello, el centro cuenta cinco simuladores de vuelo completo, además de un entrenador de carga para el A400M, 22 aulas y salas multiusos. Una hora de vuelo en uno de estos simuladores corresponde a una en una aeronave real. En estos 15 años, se han alcanzado 150.000 horas en total en los simuladores.

Estos simuladores cuentan con la certificación más alta por parte de las autoridades de seguridad aérea, al ser capaces de replicar movimiento, sonido, imágenes y reacción de todos los sistemas del avión. Por ejemplo, pueden simular un vuelo en condiciones extremas sobre la Antártida o un incendio en un motor para que el piloto sepa cómo reaccionar en caso de que esto sucediera en la realidad.

El ITC también cuenta con 13 dispositivos de entrenamiento con distintos niveles de simulación, como por ejemplo, la consola de reabastecimiento en vuelo del A330 MRTT. Esta incluye la simulación del reabastecimiento automático, único en el mundo.

Actualmente trabajan en el ITC 250 personas de diferentes nacionalidades (españoles, británicos, polacos, franceses, portugueses, etc.). Los instructores son ingenieros, mecánicos y pilotos, muchos de ellos con experiencia en operadores militares.