Persán, en el top mundial del sector en sostenibilidad: la multinacional sevillana obtiene la Medalla de Oro de EcoVadis

Persán, multinacional líder en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos para el cuidado del hogar y cuidado personal, ha obtenido la Medalla de Oro de EcoVadis, organismo internacional de referencia en la evaluación de la sostenibilidad corporativa. Esta distinción sitúa a la compañía entre el 2% de las empresas mejor valoradas en su sector y entre el 5% a nivel mundial. Los resultados ponen en valor la excelencia de su sistema de gestión de la sostenibilidad.

El sistema de evaluación de EcoVadis analiza el desempeño de las empresas en cuatro áreas: medio ambiente, trabajo y derechos humanos, ética y compras sostenibles. Para la valoración se tienen en cuenta los resultados alcanzados, las acciones desarrolladas, las aportaciones de terceros o las noticias protagonizadas, entre otros factores. La puntuación es comparada con la de otras organizaciones incluidas en su base global. En 2025 esta base de datos está compuesta por más de 150.000 compañías de 185 países y 250 sectores.

La Medalla de Oro premia el compromiso y la implicación del equipo de Persán en materia de sostenibilidad. Se trata de una visión integral que convierte este principio en un valor esencial para la compañía al estar presente en cada una de las decisiones que toma. Este logro refuerza una estrategia que ya en el pasado se ha visto respaldada por otros reconocimientos otorgados por la misma entidad evaluadora.

Ejemplo de iniciativas sostenibles de Persán

Entre las actuaciones recientes dentro del ámbito de la sostenibilidad destaca la planta de fabricación de botellas inaugurada en Sevilla. Este proyecto ha permitido reducir más de 1.500 toneladas de emisiones de CO₂ anuales. También sobresalen sus innovadoras cápsulas pentacámaras, que concentran las fórmulas en más de un 40% sin perder eficacia de lavado. El envase de estas cápsulas se presenta en una tarrina de cartón con un 78% de papel reciclado en sustitución del plástico.

La directora de Sostenibilidad de Persán, Cristina González, ha señalado que “esta medalla reconoce la determinación de Persán por convertir la sostenibilidad en un principio estructural, transversal a toda la organización. Y este propósito lo alineamos con las decisiones del día a día: desde nuestras fábricas hasta la innovación de productos, la gestión de personas o las finanzas”. De esta manera, "la compañía reafirma su apuesta decidida por un crecimiento responsable que integre la sostenibilidad en todas sus áreas y que busca contribuir al desarrollo del entorno en el que lleva a cabo su actividad".