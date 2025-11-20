La venta a contrarreloj de La Cartuja Pickman, en cifras: recuperar la marca sevillana podría costar un millón de euros

La operación a contrarreloj para salvar la actividad y el empleo de la histórica La Cartuja Pickman ha revelado el montante en el que está valorada la empresa, en la que actualmente trabajan 34 personas. En pleno proceso de liquidación, la titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Sevilla ha dado luz verde a la administración concursal para vender de manera exprés -hasta principios de diciembre- los activos de la compañía de fabricación de loza.

En su escrito para solicitar esta medida a la jueza, al que ha tenido acceso este periódico, la administración concursal expone los activos que son objeto de liquidación y su valoración estimada, que sirve de base para determinar los porcentajes que habilitan a su adjudicación y que suman más de 541.000 euros, sin contar con las instalaciones de la compañía en Salteras. Esto no significa que su coste finalmente sea ese, como explica José Hurtado, secretario de la federación de Industria de CCOO-A.

"Las ofertas pueden ir a la baja, por lo que cabe la posibilidad de que se venda por menos, ya eso depende de la propiedad actual", señala el también trabajador de La Cartuja. Dentro de la relación enumerada por la administración concursal se encuentra el derecho de recompra de las marcas y patentes de La Cartuja de Sevilla, que suponen un montante de 100.000 euros.

La marca ya fue vendida en 2022

A ello habría que sumar, como recuerda Hurtado, la compra en sí de la marca, que fue adquirida en 2022, en pleno concurso de acreedores, por Nox Industrial, a un precio de 800.000 euros, a los que habría que añadir los intereses de los últimos años, por lo que solo este activo estaría valorado en alrededor de un millón de euros.

La familia Zapata -que está detrás de Ultralta, la empresa que dirige La Cartuja Pickman- decidió entonces sacar a la venta el nombre de la firma con el objetivo de poder hacer frente a los pagos de los acreedores. Ahora, quien quiera hacerse con la compañía tendrá que negociar directamente con Nox Industrial para poder usar la mítica marca.

"La situación es compleja, pero no es inviable y hay ofertas sobre la mesa", subraya Hurtado. Cabe recordar que, en su escrito, el administrador concursal asegura que ya se han obtenido ofertas siendo el objetivo primordial conseguir las interesadas por unidad productiva, "con subrogación del mayor número de trabajadores y continuidad de la actividad industrial en nuestra ciudad". Si se llegara a un acuerdo, podría ponerse fin al proceso de liquidación, añade.

Stock de vajillas, mobiliario y hornos

Dentro de los activos que se incluyen en el proceso concursal se incluyen también vajilla de loza. Hace poco más de dos años, la fábrica sacó a la venta piezas con descuentos de hasta un 75 por ciento, que provocaron grandes colas en sus instalaciones de Salteras con el objetivo de aprovechar la oferta. Más de una hora estuvieron algunos compradores.

En concreto, el escrito detalla que hay existencias de distinto tipo. Por un lado, material de primera (24.372 piezas valoradas en 100.000 euros), que son las que se encuentran listas para vender; material de segunda (12.000 unidades y 25.000 euros de valor), con algunos desperfectos mínimos; material sin clasificar, 2.500 piezas y 4.000,00 euros, y obsoleto (79.000 piezas y un coste de 15.000 euros).

Además, también entra el mobiliario, valorado en 15.000 euros; los equipos informáticos (que incluyen los programas instalados), 40.000 euros; calcos (que sirven para serigrafiar los míticos dibujos de la firma y de los que hay un total de 288.988 unidades), 28.000 euros; y hornos, maquinarias y plateras, por más de 214.000. "Lo que no ha salido son las instalaciones en las que se encuentra todo este material", indica Hurtado, que añade que muchas máquinas utilizadas en el proceso de elaboración de la loza no se pueden desmontar. "Los nuevos compradores tendrían que negociar un alquiler o cesión de la fábrica", apunta.