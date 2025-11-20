La inversión en hidrógeno verde sitúa a Huelva como motor estratégico para la transición energética

El suroeste peninsular tiene una gran fortaleza en el sector de las energías renovables. Andalucía no para de marcar récords históricos, tanto en capacidad verde como en potencia de generación eléctrica limpia y gran parte de la apuesta futura en sentido se sitúa en la provincia de Huelva.

Este potencial se topa de lleno con el déficit de la red, cuya planificación estatal, si bien no responde a todas las exigencias regionales -al menos en su propuesta inicial, que deja fuera el norte de Córdoba-, cumple con la mayoría de los ámbitos llamados a impulsar su industria.

Uno de ellos es el hidrógeno verde, marcado como clave en el objetivo de descarbonizar el modelo energético y la gran esperanza de administraciones públicas y de grandes empresas. De hecho, se están llevando a cabo grandes inversiones para hacer del suroeste peninsular un punto estratégico de esta energía limpia en Europa.

Valle Andaluz de Moeve

El más ambicioso de todos los proyectos que se desarrolla en este sentido en Andalucía es el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde impulsado por Moeve. El proyecto, con una inversión de más de 3.000 millones de euros, contará con dos centros de producción de hidrógeno verde en los Energy Parks de Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Campo de Gibraltar, Cádiz).

Las plantas tendrán una capacidad combinada de electrólisis de 2 GW y producirán hasta 300.000 toneladas de hidrógeno verde al año, según la compañía. Asimismo, su construcción permitirá impulsar la producción de biocombustibles 2G y productos derivados como el amoniaco y metanol verdes, “que contribuirán a la descarbonización de nuestros clientes industriales y del sector del transporte pesado”, según la compañía.

También Moeve, en joint venture con Bio-Oils, acomete la construcción del mayor complejo de biocombustibles del sur de Europa. Este proyecto cuenta con una inversión de 1.200 millones de euros, y generará la creación de 2.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, durante las fases de construcción y operación.

Proyecto de Iberdrola en Palos

Por otro lado, Iberdrola promueve un proyecto que ha sido seleccionado como Proyecto Importante de Interés Europeo dentro de la iniciativa ‘IPCEI Hy Use’. En la primera fase, se instalará un electrolizador de 200 MW con una capacidad de producción de 23.000 toneladas de H2 verde al año cuya inversión ascenderá a 450 millones de euros. Generará más de 1.000 puestos de trabajo.

Durante la segunda, se pondrá en marcha otro electrolizador de 370 MW con una capacidad de producción de 39.100 toneladas de H2 verde/año, que requerirá de una inversión de más de 500 millones de euros.

CirCular, de Atlantic Copper

También en Huelva desarrolla Atlantic Copper su proyecto CirCular, declarado estratégico por la Comisión Europea, y cuya finalidad es la recuperación de metales no férreos -como cobre, oro, plata, platino, paladio y estaño- a partir de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso (RAEE) previamente tratados por gestores autorizados.

CirCular, cuya puesta en marcha está prevista para 2026, cuenta con una inversión de 410 millones de euros y creará unos 350 puestos de trabajo, entre directos, indirectos e inducidos.