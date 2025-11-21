Amancio Ortega rebasa por tercera vez los 2.000 millones invertidos en un año

A falta de poco más de un mes para que acabe el año, la última gran compra de Amancio Ortega por 680 millones de euros, un edificio de oficinas alquilado a Amazon en Vancouver, corona, por ahora, un ejercicio con trece operaciones y sitúa 2025 como el tercer año más inversor de Pontegadea desde su creación a finales de 2021.

La última adquisición del fundador de Inditex no está en Madrid ni en Londres ni en París, sino en Canadá. El empresario, a través de su brazo inversor Pontegadea, ha adquirido por 680 millones de euros un complejo de oficinas en el centro de Vancouver, arrendado a Amazon. Con esta operación, el máximo accionista de Inditex rebasa la barrera de los 2.000 millones de euros invertidos este año: 13 compras por un total de 2.119.

El nuevo edificio adquirido se llama The Post, una imponente estructura que ocupa una manzana completa en el corazón de Vancouver, donde la antigua oficina de correos se funde ahora con torres de cristal de 20 alturas. En su interior, cientos de ingenieros de Amazon teclean el futuro del comercio electrónico.

El inmueble, formado por varias torres, se suma a los activos que Pontegadea ya posee en Canadá y entra directamente en el club de las grandes apuestas históricas del grupo. Desde 2002, Ortega ha firmado 170 adquisiciones por un valor por encima de los 25.000 millones de euros; la de Vancouver figura ya entre sus cinco mayores compras, solo superada por un rascacielos canadiense adquirido en 2022 y por tres grandes operaciones en Londres y Seattle.

El mapa de 2025

Más allá de la foto de Canadá, el mapa de 2025 dibuja un año especialmente activo y diversificado. En Europa, Pontegadea ha cerrado operaciones en Luxemburgo, Barcelona, Dublín, París, Países Bajos y Reino Unido, con oficinas, hoteles y activos logísticos como protagonistas. En Norteamérica, además de Vancouver, ha invertido en un edificio de apartamentos en Florida, en un centro comercial de lujo en Miami y en el Sabadell Financial Center, sede del Banco Sabadell en la ciudad.

El calendario de compras muestra también un patrón claro. Tras un primer movimiento en abril en Luxemburgo, la inversión se acelera a partir de mayo y se concentra en el segundo semestre. La sede del Grupo Planeta en Barcelona, un edificio de oficinas en Dublín, el Hotel Banke en París y un centro logístico en Hoofddorp se encadenan con las operaciones de Ámsterdam, Miami y Vancouver hasta completar la docena larga de compras de 2025. Oficinas, logística y hoteles vuelven a ser el corazón de un modelo que combina cascos históricos, distritos financieros y activos ligados al tirón del comercio electrónico.

Con los 2.119 millones desembolsados este año hasta ahora, 2025 se sitúa ya como el tercer ejercicio más inversor de Ortega, solo por detrás del récord de 2022 (2.783) y de 2019 (2.320). La diferencia es que ahora Pontegadea dispone de aún más pólvora que en años anteriores: en 2025, el fundador de Inditex ha cobrado 3.104 millones en dividendos de la textil, frente a los 2.845 del ejercicio anterior. La inmensa mayoría de esa caja acaba reconvertida en edificios de oficinas, hoteles urbanos y centros logísticos repartidos por Europa y Norteamérica.

En Pontegadea, la ecuación es clara: los beneficios de la multinacional textil se transforman en una cartera global de activos prime que genera rentas recurrentes y consolida a Ortega como uno de los grandes caseros del mundo. Vancouver es, por ahora, la última muesca de un mapa inversor que no deja de crecer.

