Simetrycal, la firma sevillana que lo mide 'todo' para garantizar la seguridad: de piezas de aviones a fórmulas magistrales

La metrología, ciencia desconocida para muchos, es fundamental para que la industria cumpla con los parámetros de calidad y seguridad requeridos en sus procesos para que el resultado final sea el deseado.

Que las piezas que componen los aviones tengan la resistencia adecuada en cuanto a peso o temperatura; que las balanzas marquen el peso real o que las fórmulas magistrales que se hacen en farmacias u hospitales tengan la composición adecuada son solo algunas de las labores que realiza Simetrycal, spin off nacida en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla -concretamente en el Centro Andaluz de Metrología (CAM)- que cuenta con 15 años de experiencia en el sector.

Airbus, su primer cliente

La ingeniera Mercedes González (Sevilla, 1971) es directora de Simetrycal y está en el proyecto desde sus inicios, antes incluso de ser una empresa de base tecnológica. Su nacimiento surge de la necesidad de dar respuesta al sector aeronáutico, en ese momento en auge en Sevilla, que requería medir sus procesos para garantizar la calidad de su producción.

Simetrycal -ubicada en Sevilla TechPark- se convirtió así en la primera empresa en obtener las certificaciones específicas que hacían falta en el sector para trabajar con Airbus. "Esta compañía empezó a tener una necesidad metrológica, tanto para la empresa como tal, como para todos sus proveedores.; requerían de servicios metrológicos bastante especializados", recuerda.

Diversificación y expansión del negocio

Sus inicios estuvieron, por tanto, vinculados a un sector que actualmente es uno de los pilares fundamentales de la economía en la provincia de Sevilla. En su trayecto hasta nuestros días, sus servicios se han ido diversificando, de manera que ya trabajan con empresas de otras ramas de actividad, como la sanitaria, la agroalimentaria, la química o la energética.

"Esa diversificación nos permite no depender únicamente de un solo sector, que puede tener sus altibajos", subraya, hasta el punto, añade, que actualmente menos de la mitad del negocio depende de la aeronáutica, en concreto, el 45%.

Además, se encuentra también expandida geográficamente, ya que presta servicios en distintos puntos de la Península Ibérica, no solo desde sus instalaciones, sino también en las de las compañías para las que trabajan. "Hay muchos equipos que, por la criticidad de los mismos, el cliente requiere que las calibraciones se le hagan in situ, para no disponer de ese equipo el menor tiempo posible o porque no se puedan trasladar", señala. Además, presta servicio a empresas de Marruecos, aunque, en este caso, desde sus instalaciones de Sevilla.

Esto les permite ser flexibles a la hora de ofrecer sus servicios, a la vez de prestarlos de manera cercana. "Lo que queremos no es ser un proveedor puntual, sino un socio tecnológico con empatía y con alto nivel de conocimiento metrológico que esté cercano al cliente, le plantee problemas, le busque soluciones y se las implante: ese es nuestro valor añadido", destaca González.

Ampliación de las instalaciones

Entre sus objetivos a medio plazo se encuentra la ampliación de las instalaciones. La empresa, además de en La Cartuja, cuenta con presencia en el Polígono Calonge. Ahora, busca una nave de unos 600 metros cuadrados en Sevilla que le permita aunar toda la plantilla -compuesta en la actualidad por 21 personas- y en la que implantarán requisitos de sostenibilidad ambiental.

"Tener a todo nuestro personal junto, al final hace que el trabajo en equipo sea más coherente y nos organicemos mejor, porque nuestros técnicos cada vez son más polivalentes, con lo cual somos capaces de cubrir muchas áreas", subraya. A ello se suma una mayor capacidad de responder con rapidez en los momentos de mayor carga de trabajo.

Nexo de unión entre Universidad e industria

En cualquier caso, el vínculo con Cartuja seguiría manteniéndose, ya que Simetrycal -que facturó un millón de euros en 2024- "funciona como un nexo de unión entre las empresas y la Universidad, ya que al trabajar directamente con la industria nos hace conocer de primera mano sus necesidades y saber dónde debemos orientas el nuevo desarrollo tecnológico para darle respuesta", explica.

Mejorar esa experiencia del cliente, reducir tiempos de respuesta, potenciar las herramientas online de seguimiento de informes, de equipos, de trazabilidad de las medidas, que las empresas tengan casi en tiempo real esos estudios de calibración y, en definitiva, la optimización de procesos, son algunos de los retos que se marca a medio plazo.

"También incorporar nuevas líneas de servicio, ya que, hoy en día, vemos que el mundo al final está tan cambiante que al final tienes que ir adaptándote", indica la directora de Simetrycal.

Nuevos proyectos

Entre sus nuevos horizontes se encuentra la participación en proyectos de I+D, fundamentalmente en el sector aeroespacial. Entre ellos, DigiSolar -que consiste en desarrollar un prototipo funcional de sensor solar digital, investigando para ello una novedosa técnica de lectura de datos asíncrona con una arquitectura de sensor basada en eventos.

Asimismo, va a participar, junto con otras 14 empresas a las que dará apoyo metrológico, en el proyecto Saeta, un sistema satelital 100% andaluz.