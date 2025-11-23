Ayesa entra en la fase decisiva: una venta histórica con varios ‘novios’ abre la puerta a dividir en dos la empresa

Ayesa, la multinacional de origen sevillano, se enfrenta a uno de los momentos clave de su historia. A&M Capital Europe (AMCE), el fondo de inversión que se hizo con el grueso de la compañía en 2021 y que controla dos tercios de su capital, ha decidido poner a la venta tanto su división tecnológica como la de ingeniería, esta última la que marcó el origen y la historia de la firma.

Tras el proceso de recabar las ofertas no vinculantes para hacerse con la empresa completa o con alguna de las dos partes, la operación afronta en las próximas semanas la fase de ofertas en firme. Aunque el objetivo es que la operación estuviese finalizada antes de terminar el año, el objetivo ahora es que quede culminada en el primer trimestre de 2026. Hay que tener en cuenta que aún hay que completar todo el proceso de venta, como las due diligence correspondientes, esto es, el proceso de investigación y análisis exhaustivo que se realiza de una empresa antes de realizar una operación importante, como una fusión, adquisición o inversión.

Algunas de las ofertas no vinculantes han trascendido, como la efectuada por la Fundación BBK, como adelantaba Expansión, una decisión apoyada por el Gobierno vasco para hacerse con la pata tecnológica del negocio. También se ha conocido el interés de otros fondos de inversión por hacerse con toda o parte de la compañía.

Este movimiento se debe a la intención de recuperar Ibermática, una empresa clave en Euskadi que fue uno de los grandes movimientos estratégicos del fondo de inversión en los primeros meses tras su entrada en Ayesa. No en vano, la división IT de la compañía está valorada unos 500 millones. Hace tres años, la compró por 100.

En cualquier caso, el objetivo es que la operación quede resuelta en los primeros compases de 2026, ya que A&M Capital Europe ya ha cumplido con los objetivos de rentabilidad marcados a sus clientes y su paso al frente para vender la compañía es definitivo.

División del negocio

Precisamente una de las consecuencias que puede traer consigo la operación es la división de la empresa fundada por José Luis Manzanares Japón, ya que las ofertas pueden presentarse de manera independiente por una u otra parte.

Ha sido su hijo, José Luis Manzanares Abásolo, el artífice de la nueva época de la compañía, que le ha permitido ganar músculo y terreno internacional, así como en el sector IT, que actualmente supone dos tercios del negocio de Ayesa, algo impensable hace unos años, ya que su seña de identidad siempre fue la ingeniería.

En cualquier caso, la familia que dio origen a la compañía sigue participando en la empresa como accionista minoritario y comprometida con el proyecto. Manzanares Abásolo sigue siendo el CEO de Ayesa.

Los números hablan por sí solos. Cuando AMCE se hizo con Ayesa en 2021, la empresa facturaba en torno a 282 millones de euros, que ya suponía el 11% más que el ejercicio anterior. En 2023, su cifra de negocio alcanzó los 717 millones de euros.

Antes y después de la compañía

La entrada de un fondo fue un antes y un después en la compañía, que dejó de ser una firma familiar con un claro objetivo: acelerar su crecimiento consolidándose como una plataforma de servicios digitales; explotar su potencial en tecnologías emergentes e impulsar el crecimiento del negocio de ingeniería con una fuerte estrategia de diversificación geográfica.

La pérdida de la sede social en Sevilla, donde Ayesa consolida resultados, puede ser una de las consecuencias de este movimiento, si bien con la entrada de AMCE siguió manteniéndose en la capital hispalense, concretamente, en Sevilla TechPark. Hay que recordar que la firma fue una de las primeras en apostar por la Cartuja para asentarse. En la actualidad, es el parque científico y tecnológico de España por volumen de facturación.

En cualquier caso, la presencia familiar sigue en los mandos de la empresa, donde tiene un peso fundamental el talento. En la actualidad, según datos de su página web, Ayesa cuenta con 13.000 profesionales y presencia directa en 24 países de Europa, América, África, Asia y Oceanía.

Así, cuenta con equipos especializados en más de 70 disciplinas y "certificados en tecnologías líderes del mercado, que desempeñan su actividad en el ámbito de la administración digital, salud, industria, consumo, banca, seguros, telco y media, energía y utilities, transporte, edificación y urbanismo, recursos y medio ambiente".