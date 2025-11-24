El campo andaluz se revuelve frente a Europa y pone deberes al comisario Hansen

El campo andaluz se enfrenta a grandes retos en los próximos años y en su futuro tienen un papel crucial las decisiones de la Comisión Europea. Una de las más trascendentales y que puede costar 2.000 millones al sector en la comunidad es que, para el período 2028-2034, el planteamiento sea eliminar los fondos específicos de la Política Agraria Común (PAC) e incluir su financiación en el Fondo de Colaboración Nacional y Regional, por lo que no dispondría de fondos propios por primera vez en su historia.

En este contexto, y tras haber manifestado las organizaciones agrarias y cooperativas su rechazo a la decisión, el comisario de Europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, participó la pasada semana la Mesa de Interlocución Agraria en la que estuvieron presentes representantes de la Junta de Andalucía incluido su presidente, Juanma Moreno, y de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.

Reivindicaciones de los agricultores

En su visita a Sevilla, Hansen tuvo que escuchar en una mesa lo que en otras ocasiones ha escuchado a las puertas de las instituciones europeas: cuáles son las principales reivindicaciones del campo andaluz frente a una Europa a la que acusan en muchos casos de "abandono", y no solo por la nueva propuesta para la PAC -que podría suponer "una crisis que afectará a todos los consumidores"-, sino por otros asuntos como las cláusulas espejo, el uso de determinados productos o la competencia desleal.

Durante el encuentro, el presidente de la Junta trasladó al comisario su preocupación por la determinación de la CE para que la PAC no tenga fondos propios. "Andalucía no es una región cualquiera de la Unión Europea: es la principal despensa de alimentos hortofrutícolas y frescos de España y de Europa. Y el sustento de calidad, excelencia y garantía alimenticia para unos 500 millones de europeos. Por eso por parte de la UE debe cuidarse, protegerse y fortalecerse, nunca debilitarlo, ni mucho menos ponerlo en riesgo", le trasladó.

Hansen por su parte se mostró optimista y afirmó que ya se han asegurado "al menos 300.000 millones para el dinero directo a la gestión agrícola, el 80%", y hay "386.000 millones para la PAC entera, primer y segundo pilar". En este sentido, ha añadido que, si bien queda el 20% por cubrir, parte de este porcentaje -un 10%, cifró- llegará a través de los 453.000 millones a repartir dentro del fondo "y que tienen que ser utilizados para las zonas rurales".

Singularidad hídrica andaluza

También en la reunión se abordó la singularidad hídrica de Andalucía, donde la sequía golpea con fuerza y es un problema estructural, a pesar de que en los últimos dos años las lluvias hayan suavizado su impacto.

"Siempre que viajo a Bruselas, tanto como presidente de la Junta de Andalucía como, ahora, copresidente del Comité Europeo de las Regiones, insisto en la necesidad, urgente, de que la UE atienda esa singularidad hídrica, abriendo la posibilidad de contar con fondos para invertir en desalación y regeneración", ha destacado Moreno.

Relevo generacional

Por su parte, Hansen ha puesto el foco en el relevo generacional y la necesidad de fomentarlo, más si cabe en Andalucía, donde la edad media de los agricultores es de 60 años.

El comisario ha defendido dedicar un 6% del presupuesto de la PAC a jóvenes agricultores, punto donde ha puesto de ejemplo a Austria, país del que ha destacado su "sistema de jubilación muy atractivo para los agricultores", para precisar entonces que "la mitad de la gente que obtienen ayuda por la PAC tienen más de 60 y 50 años".

La Mesa de Interlocución Agraria ha permitido al comisario Hansen conocer de primera mano a los principales representantes del agro andaluz y" escuchar sin filtros sus preocupaciones, demandas y posibles soluciones ante los desafíos que presenta la realidad agroalimentaria europea en general, y la andaluza en particular", señalaba el mandatario andaluz. Asimismo, le hizo entrega al representante europeo de un dosier "claro, sencillo y conciso con las principales propuestas de Andalucía".