Directo | Eva Ledo, consejera de Educación de Asturias: "Vivimos un momento delicado en el que la excelencia pasa por la formación del profesorado"

El grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, celebra en Madrid el foro España 360, que dará voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad. Los presidentes autonómicos Jorge Azcón (Aragón), Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia) participarán en una cita que tiene por objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías.

Sigüenza: "Donde más problemas veo es en la Formación Profesional" Sigüenza señala que en España hacen falta más de 37.000 profesores de Formación Profesional de cara a los próximos años, debido a la edad media elevada de los funcionarios actuales, cercanos a la jubilación. En este sentido, destaca la dificultad de encontrar personas que sepan enseñar sobre, por ejemplo, nuevas tecnologías. "Se requiere una experiencia profesional, por lo que no nos sirven personas recién graduadas de la universidad", opina.

Ledo: "La excelencia debe pasar por metodologías abiertas" Ledo ha destacado la importancia de las "metodologías abiertas" -- es decir, nuevos modelos de aprendizaje -- en el desarrollo de la excelencia. La formación del profesorado, en este sentido, sería "muy importante", así como la colaboración interescolar.

Eva Ledo Cabaleiro, consejera de Educación de Asturias: "Queremos extender la gratuidad de la universidad al segundo curso" Eva Ledo Cabaleiro, consejera de Educación del Principado de Asturias, ha remarcado la relevancia en la equidad, impulsada por el transporte y comedores escolares; y del bienestar en las aulas. En este sentido, ha adelantado que su equipo trabaja para extender la gratuidad de la universidad al segundo curso escolar, si los resultados del estudiante en cuestión son favorables.

María del Carmen Castillo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía: "Hemos aumentado en siete puntos la tasa de titulación" María del Carmen Castillo Mena, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, ha señalado que Andalucía está mejorando debido a política "enfocadas en la equidad" y el "incremento de la inversión". "Hemos aumentado en siete puntos la tasa de titulación", celebra.

Sigüenza: "El valor cultural que se da a la educación es determinante" Para el director general, el "valor cultural" que la población de cada región da a la educación es fundamental para obtener buenos resultados. "Es algo que hay que construir", recuerda.

Agustín Francisco Sigüenza Molina, director general de Educación de Castilla y León: "La constancia en las políticas da sus frutos" Agustín Francisco Sigüenza Molina, director general de Educación de la Junta de Castilla y León, en lo referente a su territorio, ha señalado que "la constancia en las políticas da sus frutos" en materia educativa. La comunidad autónoma, concretamente Soria, ha obtenido algunos de los mejores resultados en el último informe PISA.

Arranca la mesa redonda ‘Excelencia e igualdad: pilares para una educación de futuro’ Emilio Viciana, consejero de Educación y Ciencia de la Comunidad de Madrid; Eva Ledo Cabaleiro, consejera de Educación del Principado de Asturias; María del Carmen Castillo Mena, Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía; y Agustín Francisco Sigüenza Molina, director general de Educación de la Junta de Castilla y León; dialogan en un debate moderado por Ricardo Barceló, director de ‘El Periódico de Aragón’.

López Rupérez: "La IA comporta amenazas y oportunidades en el aula" El director de la Cátedra de Políticas Educativas en la UCJC ha indicado que el desentrenamiento en las habilidades de alto nivel cognitivo, así como la "pereza cognitiva", son problemas derivados del uso de la Inteligencia Artificial que hay que atajar.

López Rupérez: "La calidad del profesorado es el factor crítico de la calidad de los resultados de los alumnos" El expresidente del Consejo Escolar del Estado ha remarcado la necesidad de que las administraciones se centren en las políticas dirigidas al profesorado, cuya calidad es "el factor crítico por excelencia de la calidad de los resultados de los alumnos". "Tenemos que ser capaces de gestionar ese talento", señala.