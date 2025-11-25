RE DE CONTENIDOS DE PRENSA IBÉRICA

Prensa Ibérica ha inaugurado este martes en Madrid el foro España 360, un encuentro entre comunidades autónomas que, durante tres días, dará voz a presidentes autonómicos y consejeros, además de empresarios y expertos, con el objetivo de abordar los grandes desafíos que afronta el país en su diversidad territorial.

En su discurso de bienvenida, Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, ha recordado que el proceso iniciado hace 50 años, tras la muerte de Franco y la restauración de la monarquía, “introdujo a España en una transición política cuyo éxito consistió en abrazar el diálogo, el consenso y la reconciliación”.

Economía y educación son dos de esos temas y sobre ellos ha pivotado en gran medida la primera jornada de España 360. En diálogo con el director de El Periódico de España, Armando Huerta, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha atendido primero a las exigencias de la actualidad. "Si no hay presupuesto por segundo año, lo lógico es ir a elecciones en Aragón", ha apuntado en relación con un posible adelanto de las urnas en su comunidad en un momento en que necesita el apoyo de Vox a las cuentas.

En la primera mesa redonda, titulada ‘Las comunidades autónomas, ante el desafío de crecer, competir y atraer inversión’, han participado Javier Martínez Suárez, director general de Política Económica e Interior del Gobierno de Aragón, Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, y Miguel Calvo, delegado de Iberdrola en Castilla y León.

Guillermo Santamaría Galdón, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, y Eva Giménez, secretaria general de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, han protagonizado la segunda mesa del Foro: ‘Estrategias autonómicas de innovación y talento: ecosistema emprendedor, oportunidades y colaboración público-privada'.

Francisco López Rupérez, expresidente del Consejo Escolar del Estado y director de la Cátedra de Políticas Educativas en la UCJC, por su parte, ha charlado sobre los retos de la educación.

La tercera mesa, 'Excelencia e igualdad: pilares para una educación de futuro', ha contado con la participación de Emilio Viciana, consejero de Educación y Ciencia de la Comunidad de Madrid, Eva Ledo Cabaleiro, consejera de Educación del Principado de Asturias, María del Carmen Castillo Mena, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Agustín Francisco Sigüenza Molina, director general de Educación de la Junta de Castilla y León.

Y por último, la jornada la han cerrado Miquel Carceller, profesor y jefe de estudios del Instituto El Joncar de Barcelona y profesor de Historia del Arte y del Máster Oficial de Egiptología en la Universidad Autónoma de Barcelona, María Dotor, periodista especializada en crianza, educación y bienestar digital, e Inés Temes, directora de Innovación Social y Empleabilidad de Fundación Telefónica, que han charlado de sobre la educación en la era de la inteligencia artificial.