Inam, el talento argentino que brilla desde Málaga para descontaminar la producción de baterías

En Andalucía hay sobrados motivos para lamentar la fuga de talento, la emigración de personas muy cualificadas a las que no se les da la oportunidad de ser pilares de iniciativas que generen riqueza para la comunidad. También a veces Andalucía se beneficia de lo contrario, al ser anfitriona de talentos foráneos que se afincan en sus condiciones favorables para una vida amigable.

Es el caso de Inam. Startup tecnológica malagueña, su sede está en la incubadora de empresas BIC Euronova, radicada dentro de Málaga TechPark. Y sus fundadores son argentinos. Tanto la artífice de sus hallazgos, Afra Fernández Zuvich, como quien vertebra su dimensión empresarial, Germán di Carlo. En España, cualquier coyuntura económica adversa es muchísimo más llevadera que sobrevivir a un corralito como el que hundió el bienestar de la mayor parte de sus compatriotas.

Inam es una de las startups andaluzas con más potencial de innovación aplicada a los sectores industriales. Su crecimiento durante los próximos años puede ser relevante. Y tiene perspectiva internacional antes incluso de escriturarse. Inam está especializada en la producción, sin generar contaminación, de óxidos y diversos materiales que se utilizan para baterías, o para contrastes en pruebas médicas, o para pastas de pulido, entre otros ejemplos. Ya tiene inversores privados y fondos de instituciones públicas con el fin de culminar el salto a la escala industrial de lo que han acreditado en su laboratorio.

Apoyo del CDTI con 245.000 euros

Inam, cuyo nombre son las siglas en inglés de Inorganic Nano Advanced Materials, ha conseguido ser seleccionada a comienzos de noviembre por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para incluirla en las que van a recibir subvención desde la convocatoria 2025 el programa Neotec de apoyo a la innovación. Inam va a recibir 245.000 euros.

Además, Inam también ha logrado que la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), del Ministerio de Industria y Turismo, les conceda el modelo de préstamo que tiene establecido para apoyar en condiciones favorables la financiación de startups que acreditan la calidad de sus soluciones tecnológicas. Para orientar sus candidaturas ante el CDTI y Enisa, han contado con el asesoramiento de la Corporación Tecnológica de Andalucía.

En el laboratorio de Inam en BIC Euronova, en Málaga, preparación de muestras de caracterización dispersando nanomateriales en medios líquidos para ensayos / Inam

El origen de Inam está en el método creado por Afra Fernández Zuvich para obtener óxidos y materiales nanoparticulados de modo diferente al sistema más usual en sectores industriales. Ella es una investigadora cuya trayectoria destaca por centrarse en el diseño, síntesis y caracterización de materiales cerámicos y vítreos con el objetivo de optimizar ciertas propiedades que mejoran su rendimiento, como la microestructura y nanoestructura, la reactividad química, la conductividad iónica, etc. Además, Fernández Zuvich ha ideado algunos materiales vítreos para tratamientos oncológicos y para la inmovilización de residuos radiactivos de alta actividad procedentes del reprocesamiento de combustible gastado.

Para teléfonos móviles y vehículos eléctricos

Germán di Carlo nos explica en qué consiste el primer hito de Inam, para que se entiendan los procesos y la comparativa. "Por lo general, para obtener productos como el óxido de litio, de un tamaño de nanopartículas, como un polvo finísimo que se utiliza en baterías de teléfonos móviles, o de vehículos eléctricos, se mezcla agua con un ph ácido, con los minerales que se requieren (el litio, por ejemplo), y se le inyecta aire, calor y amoníaco. El amoníaco se usa para el proceso pero no desaparece. Después de varias fases se obtiene el óxido en forma de polvo, y en la etapa de precipitación y enjuague también se generan otros desechos líquidos".

"Además, en la triple etapa de secado, oxidación y reducción para obtener ese polvo seco, con un tamaño constante en todas las partículas, y para las propiedades que se le quieran asignar, ese proceso puede tardar entre 10 y 20 horas. Con temperaturas de hasta 900 grados. Eso conlleva un gasto de energía elevadísimo. Además de generar gases tóxicos del amoníaco y desechos líquidos que son contaminantes y que hay que tratarlos. Todo eso conlleva un gasto notable y un residuo contaminante que no desaparece".

"El método descubierto por Afra Fernández Zuvich y desarrollado por Inam no necesita el uso de amoniaco, y cualquier remanente del ciclo productivo se usa en el siguiente. Se basa en agregar agua normal, químicos solubles en agua y un reactivo químico que es una invención exclusiva de Inam y es el secreto industrial que guardamos, es la piedra angular de nuestra metodología. La materia queda como una pasta, y se aplica aire caliente, a una temperatura entre 45 y 60 grados. Y después se calienta en un horno, que incluso podría ser un horno doméstico, porque la temperatura es 250 grados. Tiene que ser calor constante y solo durante tres horas. El resultado es el mismo polvo seco nanoparticulado".

Asegura Germán di Carlo que “el remanente de este ciclo productivo es: vapor de agua, algunas partículas que quedan sueltas de los químicos solubles en agua, y se vuelven a utilizar en el siguiente proceso. Es un modelo claro de economía circular, sostenible y de 'química verde'. Está alineado con cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Arturo Bevilacqua, CEO de Inam, también forma parte como experto de la Agencia Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena (Austria). En la imagen, durante su intervención en un congreso en China. / Inam

También es muy notable el bagaje investigador de Arturo Bevilacqua, cofundador y CEO de Inam. Lo compagina con sus funciones de experto senior en la Agencia Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena (Austria). Bevilacqua ha destacado por sus contribuciones para materiales combustibles nucleares y gestión de residuos radiactivos. En Inam puede aportar su bagaje en la investigación de hormigón polimérico inorgánico basado en cenizas, como alternativa ecológica al cemento Portland convencional; y sus investigaciones en procesos ecológicos de oxidación termoquímica para producir nanoóxidos simples o mixtos que se apliquen al sector de la energía (cátodos de baterías), al de salud (materiales de contraste), al de la cosmética (filtros de luz ultravioleta), entre otros ámbitos industriales.

Inversión privada para dos años

En Inam ha entrado como inversor la empresa P.Sas Pont, a través del fondo internacional Keiretsu. "En 2024 ganamos en Málaga el premio al mejor proyecto en la convocatoria de Keiretsu. Se puso en contacto con nosotros y llegamos a un acuerdo. Estuvimos en contacto con seis fondos de inversión y fue Keiretsu quien nos convenció. Su entrada como inversor nos permite tener tranquilidad durante los próximos dos años para sostener nuestro desarrollo tecnológico. Ahora, con el respaldo del CDTI para conseguir el fondo Neotec, y con el crédito de Enisa, se amplía aún más el tiempo para finalizar la parte técnica y salir al mercado".

El Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología (Imana) de la Universidad de Málaga está colaborando para validar la veracidad y el rigor de todo lo que está desarrollando Inam. "La escala con la que trabajamos es muy pequeña, es de gramos. Porque estos procesos son perfectamente escalables. A través de reglas directas de proporcionalidad, se pueden escalar, o también con softwares específicos que usamos".

Actualmente en la empresa trabajan cinco personas, próximamente van a incorporar a dos ingenieros para acelerar el ritmo de los ensayos y transitar del nivel laboratorio al de planta piloto. "Para en el futuro acudir a grandes clientes, necesitamos acreditar en fase de producción real: estos son los costes de implementación y estos son los beneficios".

"Nuestro objetivo es conseguir en 2026, con los medios que ya tenemos, culminar esta fase de investigación y encontrar un partner industrial, al menos para escalar lo que ahora más nos interesa: entrar en el mercado de baterías con cátodos. Cada vez hay más necesidad de dispositivos inalámbricos, o para desplazamientos, que usan baterías: coches, patinetes, maquinarias en almacenes, etc. La tendencia al crecimiento va a ser fuerte en los próximos años".

"Una de las ventajas competitivas que aportamos a los potenciales clientes es que no hace falta que cambien la infraestructura que ahora están utilizando para los procesos de secado, reacción de alta temperatura, molienda, etc. Por ejemplo, en las plantas industriales que hacen óxido para baterías de coches, o para teléfonos móviles, etc. Pueden implantar nuestro modelo con las mismas máquinas que manejan ahora".

Considera Germán di Carlo que "muchas empresas van a interesarse por lo que ofrece Inam, pues no solo van a reducir contaminantes y un uso innecesario de recursos, sino que además son conscientes de que en el futuro se pueden ver bloqueadas ante las normativas que paulatinamente están entrando en vigor con el fin de obligar a las industrias a transformar sus procesos para no contaminar".

La empresa Inam ha conseguido apoyo de inversores a través de la organización Keiretsu Forum. En la imagen, Germán di Carlo flanqueado por Álvaro Simón de Blas, director general de BIC Euronova y presidente de Keiretsu Forum Andalucía; y Miquel Costa, presidente de Keiretsu Forum Spain. / Inam

El 'corralito' y la llegada a España

Germán di Carlo, a sus 35 años de edad, tiene una gran experiencia en la gestión empresarial y en la consultoría de innovación. "Empecé a trabajar cuando tenía 12 años, y la crisis económica en Argentina derivó en el corralito que impedía disponer del dinero ahorrado y depositado en bancos. De un día para otro, colapsó la base económica de la vida cotidiana. Mi padre es ingeniero y mi madre es economista, y no llegábamos a final de mes".

Recuerda que "mis padres me explicaron la situación, cuál era la realidad a la que teníamos que adaptarnos, en un contexto de inflación desbocada y continuas variaciones de la cotización del peso respecto al dólar. 'Hijo, esto es lo que tenemos, y esto es lo que podemos pagar'. Y lo hicieron con habilidad para que lo afrontara sin sentirme mal. Así, desde edad temprana entiendo especialmente el valor intrínseco del dinero".

Vive en España desde diciembre de 2005, cuando sus padres decidieron emigrar. "Desde los 12 años siempre he tenido la mentalidad de estudiar y trabajar a la vez. Empecé muy joven a tener la mentalidad de emprender. Nunca he tenido un jefe. Siempre he buscado proyectos propios. Llegué con una mochila, me he ido especializando en diversas áreas, y como soy culo inquieto he acudido a iniciativas que me interesaban. Algunas se han caído, en otras llevo colaborando 15 años".

Según nos indica, hoy en día dirige cinco empresas. "Una es DDCA, agencia de desarrollo y marketing, que está presente en Málaga y en Suecia. Otra es Bravo Media House, para una red de plataforma de noticias. También llevo una empresa de consultoría de internacionalización de tecnologías con la que he trabajado con clientes grandes como Huawei, la Universidad de Cambridge en Reino Unido, o la Universidad de Duke en Estados Unidos. Otra empresa es de importaciones y exportaciones, ahora me estoy especializando más en materiales relacionados con tecnología e innovación. Y como consultor trabajo en proyectos en China e Indonesia, para creación de espacios culturales y para hostelería".