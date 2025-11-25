Iryo cancela 14 trenes en el primer día de la huelga de personal de oficinas y mantenimiento

La empresa ferroviaria Iryo cifra en un 15% el seguimiento de la huelga del personal de oficinas y mantenimiento convocada por el sindicato CGT, que por el momento no ha facilitado datos de seguimiento.

La huelga, para la que los servicios mínimos se situaban en el 73%, ha obligado a la compañía a cancelar 14 trenes, pero todo el pasaje ha sido recolocado en otros convoyes, según fuentes de Iryo consultadas por EFE.

El sindicato CGT convocó la huelga para el personal de mantenimiento y oficinas de Iryo durante los días 25, 26 y 27 de noviembre y 5, 6, 7 y 8 de diciembre en protesta por la falta de avances para firmar un convenio colectivo, aunque el paro no afectará a los maquinistas.

Iryo destaca que mantiene su "total disponibilidad" para reanudar cuanto antes la mesa de negociación, abierta desde junio de 2024.

Huelga en las pasadas navidades

Hace un año, Iryo anunciaba también una huelga en plena temporada navideña, que finalmente se desconvocó días antes de Navidad. En noviembre de 2024, la compañía de trenes de bajo coste convocaba paros para los días 23, 24, 25,30, 31 de diciembre y 1 de enero de 2025.

En aquel momento, la denuncia del sindicato convocante, CGT, era que la empresa no les pagaba las dietas por desplazamiento ni el plus de nocturnidad. La central pretendía también convocar paros para el puente de la Constitución, pero por tiempos legales -las huelgas que afectan a servicios de transporte deben preavisarse con un mínimo de dos semanas de antelación-, no pudieron realizarlos legalmente realizarlos.