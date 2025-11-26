Sigue en directo la segunda jornada del Foro España 360

El grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, celebra en Madrid el foro España 360, que da voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad. Tras la intervención este martes de Jorge Azcón (Aragón), los presidentes autonómicos Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia) participarán en una cita que tiene por objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías.

Medio ambiente, sostenibilidad y salud, principales mesas de la segunda jornada En su segunda jornada, el Foro España 360 abordará nuevos temas que preocupan a la ciudadanía. En concreto, los diálogos de los ponentes este miércoles se centrarán en dos amplias temáticas: medio ambiente y sostenibilidad por un lado, salud y bienestar por otro.

La red eléctrica y el impacto de la IA, principales temas tratados en el primer día de foro El Foro España 360, organizado por Prensa Ibérica, comenzó este martes con la economía y la educación como principales temas de la primera jornada y la constatación de que la capacidad de la red eléctrica para hacer frente al crecimiento o el impacto de la inteligencia artificial en la administración y en las aulas emergen entre los retos de las comunidades autónomas.

La segunda jornada arrancará mañana con la ponencia ‘Vivienda, medio ambiente, sostenibilidad, salud y bienestar en el ‘Estudio de Tendencias Informativas’, a cargo de Joan Cañete Tras el discurso de bienvenida de Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, Joan Cañete iniciará la segunda sesión de foro España 360 con la ponencia ‘Vivienda, medio ambiente, sostenibilidad, salud y bienestar en el ‘Estudio de Tendencias Informativas’. A continuación, Alfonso Rueda, presidente de Galicia, afrontará el diálogo ’Galicia ante el desafío de asegurar vivienda asequible y de calidad’.

Dotor: "El sueño, el descanso y el pensamiento crítico protegen del riesgo de las pantallas" Dotor ha indicado que una serie de hábitos saludables, así como la socialización, son herramientas fundamentales para evitar los riesgos que suponen las pantallas. "Los niños deben volver a jugar en las calles. Los adultos, además, debemos estar presentes, ya que los jóvenes suelen sentir soledad no deseada", comenta.

Carceller: "Hay que enseñar el orden de prioridades al alumnado" El profesor de secundaria ha incidido en la necesidad de enseñar al alumnado el orden de prioridades, para que la IA no tenga efectos negativos en el desarrollo del estudiante.

Dotor: "La IA no va a salvar la educación, son, por ejemplo, las bajas de ratios lo que la salvará" Por otro lado, Dotor ha querido apuntar que, en cualquier caso, lo que más necesita la educación son medidas como bajadas de ratios y mayor inversión.

Dotor: "Las familias y docentes cargan con una mochila muy grande de responsabilidad" Dotor ha lamentado que las familias y los docentes tengan una 'mochila' tan grande de responsabilidad, y ha señalado la necesidad de invertir en formación para que los jóvenes estén lo mejor acompañados posibles.

Carceller: "Los profesores no estamos preparados para acompañar al alumno en el uso de la IA" Carceller opina que el profesorado no dispone de las herramientas y el conocimiento para acompañar a su alumnado en este uso de la Inteligencia Artificial.

María Dotor, experta en bienestar digital: "Metimos la tecnología en el aula sin pararnos a pensar si era necesaria" María Dotor, periodista especializada en crianza, educación y bienestar digital y cofundadora de 'No Solo Son Pantallas', ha recalcado la importancia de "pararnos a pensar y evitar riesgos" de la IA en las aulas. "Metimos la tecnología en el aula sin pararnos a pensar si era necesaria", reflexiona.