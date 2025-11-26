Así afectará el ERE de Telefónica a Andalucía: 600 trabajadores y tres divisiones implicadas

El recorte de casi 6.100 empleos de Telefónica en España tendrá afectación en su plantilla en Andalucía. De hecho, casi el 10% de esta cifra se verá implicado en el ERE planteado por la compañía de telecomunicaciones, ya que, inicialmente el ERE afecta a unos 600 trabajadores en Andalucía, "aunque esperemos que con la negociación se pueda reducir ese número y se quede en unos 500", según ha señalado a este periódico Miguel Ángel Ojeda responsable de CCOO Andalucía del sector y trabajador de Telefónica.

Las provincias más afectadas, según el representante de los trabajadores, serán Sevilla y Málaga, porque son las que más trabajadores tienen con respecto al resto, "aunque en porcentaje en relación a los trabajadores, donde más afecta es en Almería, Huelva y Jaén".

En concreto, el ERE planteado por la compañía afectará a tres divisiones en Andalucía: Telefónica España SAU; Telefónica móviles y Telefónica TSol.

Situación nacional

Hay que recordar que la afectación del expediente de regulación de empleo (ERE) para Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+ propuesto por la compañía se sitúa, una vez constituidas todas las mesas de negociación, en un total 6.088 personas, lo que supone el 35,3% de la plantilla total de las filiales implicadas en el proceso, según informaban este martes los sindicatos.

En concreto, la afectación del ERE se divide en: 3.649 personas para Telefónica de España (41,04% sobre una plantilla total de 8.892); 1.124 en Telefónica Móviles (31,34% sobre una plantilla total de 3.587); 267 en Telefónica Soluciones (23,89% sobre una plantilla total de 1.118); 297 en Movistar+ (34,53% sobre una plantilla total de 860); 140 en Telefónica Global Solutions (21,94% sobre una plantilla total de 638), 233 en Telefónica Innovación Digital (23,46% sobre una plantilla total de 993) y 378 en Telefónica S.A (un 32,58% sobre una plantilla total de 1.160).

Reducción de la cifra inicial

No obstante, cabe recordar que la cifra en este tipo de procesos suele reducirse a medida que avanzan las negociaciones entre la empresa y los sindicatos. De hecho, CCOO Andalucía espera que sean 100 menos de los planteados en un principio en la comunidad.

El último ERE que realizó Telefónica se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones) y el acuerdo con los sindicatos se cerró en enero de 2024.

Tensión en el Gobierno

El recorte de plantilla en Telefónica ya ha desatado un choque entre los socios del Gobierno de coalición y con cruce de declaraciones entre vicepresidentas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, criticó este martes con dureza el gran recorte de plantilla de la teleco que está participada por el Estado español (con un 10% a través del holding público SEPI desde el año pasado) y lo tachó de “indecente”.

La también vicepresidenta ha ido más allá y ha trasladado por carta a la presidenta de SEPI, Belén Gualda, su malestar y su queja por el recorte de plantilla. En los últimos días, varios ministros del ala socialista del Gobierno (como el de Economía, Carlos Cuerpo, o el de Transformación Digital, Óscar López) habían subrayado como posición oficial ante el nuevo ERE de Telefónica la necesidad de que cualquier medida que adoptara la compañía se hiciera tras pactarla con los sindicatos.

Tras las críticas directas de Díaz y el ‘señalamiento’ a la SEPI como accionista y miembro del consejo de administración de Telefónica, fue la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que salió al paso (SEPI es dependiente orgánicamente justo del Ministerio de Hacienda). "Telefónica es una empresa privada que está participada en un 10% por la SEPI, es decir, que su capital es mayoritariamente privado. No es una empresa pública”, replicó Montero.