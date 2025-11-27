Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

ENCUENTRO DE LAS CCAA

En directo | Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica: "La desinformación es el principal problema que vivimos como sociedad"

El encuentro da voz durante tres días a dirigentes políticos de las comunidades autónomas, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad

DIRECTO | Última jornada del Foro España 360 / PI STUDIO

Javier Quintana | Víctor Rodríguez

Madrid

El grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, celebra en Madrid el foro España 360, que da voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad. Tras la intervención de Jorge Azcón (Aragón) y Alfonso Rueda (Galicia), hoy es el turno de los presidentes autonómicos Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares) y Adrián Barbón (Asturias), que participan en una cita que tiene por objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los funcionarios de la Junta tendrán que solicitar los nuevos complementos que subirán su salario desde el 1 de enero
  2. La Junta alerta de una oleada de correos falsos que suplantan citas médicas del SAS
  3. Arranca la redacción de un proyecto clave para el cierre de la SE-40: dos años para diseñar el tramo de La Rinconada
  4. Nuevo día de lluvias en Andalucía: Aemet anuncia un frente húmedo este día que afectará a varias provincias
  5. La Macarena ya tiene el informe jurídico y decidirá tras las elecciones si lleva a los Arquillo a los tribunales
  6. El frío seco llega a Andalucía: Aemet pronostica 1 y 3 grados en estas provincias durante tres días
  7. La trama de comisiones ilegales del PP de Almería se prolongó 10 años: viajes de lujo a Ibiza y compras de propiedades con dinero en efectivo
  8. La SE-40, 18 años después de arrancar las obras: estos son los tramos ejecutados, en obras y pendientes

El Ibex arranca plano y mantiene los 16.300 puntos impulsado por Acciona Energía y Rovi

El Ibex arranca plano y mantiene los 16.300 puntos impulsado por Acciona Energía y Rovi

Detenido en Villamanrique por cobrar 400 euros para falsear empadronamientos

Detenido en Villamanrique por cobrar 400 euros para falsear empadronamientos

Si buscas una cafetera buena, bonita y barata en el Black Friday, toma nota de estos productos de hogar y cocina perfectos

Si buscas una cafetera buena, bonita y barata en el Black Friday, toma nota de estos productos de hogar y cocina perfectos

Black Friday Amazon 2025: mejores ofertas, chollos y rebajas minuto a minuto

Black Friday Amazon 2025: mejores ofertas, chollos y rebajas minuto a minuto

El mejor regalo para los manitas de la casa: productos de marcas como Bosch con grandes descuentos

El mejor regalo para los manitas de la casa: productos de marcas como Bosch con grandes descuentos

DIRECTO | Última jornada del Foro España 360

DIRECTO | Última jornada del Foro España 360

Una empresa de Cartagena desarrolla un ‘aparcamiento’ para el S-80

Una empresa de Cartagena desarrolla un ‘aparcamiento’ para el S-80

Caso Rafael Pineda: Emvisesa despide al trabajador investigado por la UCO por la venta de la parcela del Higuerón

Caso Rafael Pineda: Emvisesa despide al trabajador investigado por la UCO por la venta de la parcela del Higuerón
Tracking Pixel Contents