Tensión EEUU-Venezuela
Venezuela revoca las concesiones de Iberia, TAP Air, Turkish Airlines, Avianca, Latam y Gol por suspender vuelos
El Gobierno de Maduro acusa a seis aerolíneas de alinearse con el “terrorismo de Estado” de Washington y les revoca la concesión para operar en el país
El Gobierno de Venezuela anunció este miércoles la revocación de las concesiones a seis aerolíneas, entre ellas la española Iberia, a las que acusa de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovidas por el Gobierno de Estados Unidos”. Así se ha referido el Ejecutivo venezolano a la suspensión de vuelos tras las alertas de seguridad emitidas por Washington y por otros países, como España.
A través de una comunicación difundida en su cuenta de Instagram, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informó de la “revocación de la concesión” a Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y la brasileña GOL.
El organismo justificó la decisión señalando que estas compañías se habrían alineado con “las acciones de terrorismo de Estado promovidas por el gobierno de los Estados Unidos”, al suspender “unilateralmente” sus operaciones comerciales hacia y desde Venezuela. Según el INAC, lo han hecho basándose en un NOTAM —un aviso a navegantes para el personal de aviación— emitido por una autoridad sin competencia sobre la FIR Maiquetía, el espacio aéreo controlado desde la torre del aeropuerto de Maiquetía, en Caracas.
Iberia había comunicado el pasado sábado la suspensión de sus vuelos después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) lanzara una alerta a las aerolíneas para “extremar la precaución” al operar en esa zona “a todas las altitudes”, debido al deterioro de la seguridad y al incremento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores.
En la misma línea, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció en su programa en la televisora estatal VTV que “Estados Unidos emitió un NOTAM sobre el espacio aéreo que incluye a otros países, no solo a Venezuela”. Sin embargo, añadió, “esas aerolíneas siguen volando a otros países sin ningún tipo de problema, pero de repente les dio por no volar a Venezuela”.
- Los funcionarios de la Junta tendrán que solicitar los nuevos complementos que subirán su salario desde el 1 de enero
- La Junta alerta de una oleada de correos falsos que suplantan citas médicas del SAS
- Arranca la redacción de un proyecto clave para el cierre de la SE-40: dos años para diseñar el tramo de La Rinconada
- Nuevo día de lluvias en Andalucía: Aemet anuncia un frente húmedo este día que afectará a varias provincias
- La Macarena ya tiene el informe jurídico y decidirá tras las elecciones si lleva a los Arquillo a los tribunales
- El frío seco llega a Andalucía: Aemet pronostica 1 y 3 grados en estas provincias durante tres días
- La trama de comisiones ilegales del PP de Almería se prolongó 10 años: viajes de lujo a Ibiza y compras de propiedades con dinero en efectivo
- La SE-40, 18 años después de arrancar las obras: estos son los tramos ejecutados, en obras y pendientes