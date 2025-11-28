Aviación
Airbus insta a detener los vuelos de 6.000 A320 para cambiar su programa de control
La compañía detecta un incidente en un programa de control de vuelo provocado por una exposición a los rayos solares
EFE
El fabricante aeronáutico europeo Airbus anunció este viernes que detectó un incidente en un programa de control de vuelo de su familia A320, provocado por una exposición a los rayos solares, lo que afecta a más de la mitad de los aparatos de su familia más vendida.
En un comunicado, el constructor asegura que el problema puede afectar a "un número significativo de aviones de la familia A320", pero diversas fuentes del sector lo cifran en unos 6.000.
El problema fue puesto de manifiesto por el análisis de un incidente reciente que afectó a uno de los aparatos de esa flota y que "ha revelado que la radiación solar intensa puede corromper datos esenciales para el funcionamiento de los controles de vuelo", indicó Airbus sin dar más precisiones.
El fabricante aseguró que ha enviado una alerta a todas las compañías afectadas por este problema para implementar la protección de los sistemas afectados y garantizar la seguridad de la flota.
Reconoció que la puesta en marcha de esas recomendaciones "provocarán interrupciones operativas para pasajeros y clientes", por lo que pidió disculpas a los afectados.
