La bajada de la electricidad sitúa el IPC de noviembre en el 3%, una décima menos que el mes pasado

La inflación se ha situado este noviembre en el 3%, una décima más baja que la de octubre, un leve descenso, que, según el dato adelantado que ha dado a conocer este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), se explica principalmente por la bajada de la electricidad. Esta disminución ha compensado, en buena medida, la subida que han registrado este mes alimentos y bebidas no alcohólicas y devuelve el Índice de Precios al Consumo (IPC) al mismo porcentaje que había registrado en septiembre.

Esto significa que las pensiones contributivas en España subirán un 2,7% a partir del 1 de enero del 2026, ya que el dato adelantado de la inflación de noviembre sirve para calcular la revalorización de la gran mayoría de las prestaciones del sistema público de pensiones.

En cambio, la inflación subyacente interanual, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, se sitúa en noviembre en el 2,6%, una décima por encima de la tasa de octubre. Hacía casi dos años, desde diciembre de 2024, que el IPC subyacente no alcanzaba una tasa como esta.

Navidad a la vuelta de la esquina

A unas semanas de las fiestas navideñas, la cesta de la compra ha registrado un nuevo repunte, admite el Ministerio de Economía. Uno de los alimentos que ha tirado hacia arriba en los precios ha sido el huevo, que lleva días subiendo de precio en los mercados de origen por el impacto que ha causado la epidemia de la gripe aviar, una enfermedad que ya ha obligado a sacrificar a más de dos millones de aves en toda España. En octubre, el importe de este alimento básico había subido un 5,1%, lo que suponía que un incremento interanual del 22,5%. También se encarece el café, que hace un mes acumulaba ya un aumento interanual del 19,4%.

El dato adelantado de noviembre sigue lejos de las previsiones que a principios de año hicieron los analistas y que pronosticaban una inflación del 2,5% al cierre de 2025. El Banco Central Europeo (BCE) la había fijado en el 2% para España. La CEOE, por ejemplo, había apuntado que "durante los últimos meses de este 2025 se iniciaría una senda descendente [en el IPC] que se alargará a lo largo de los primeros meses de 2026, hasta situar la inflación ligeramente por debajo del 2%".

Para la fundación Funcas, especializada en el análisis de datos macroeconómicos, "las cifras ponen de manifiesto una generalización de las presiones inflacionistas, que parecen realimentarse desde la primavera". Los responsables de la entidad reconocen que "los resultados han superado las previsiones en todos los grandes componentes excepto en los productos energéticos, algo que no es habitual, lo que podría evidenciar un cambio de tendencia al alza en la evolución de la inflación".