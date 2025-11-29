El oro mundial del detergente y el cuidado personal tiene acento sevillano: Persán, 50 países y 1.000 millones

Pocos saben que el origen de Persán, multinacional sevillana líder en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos para el hogar y para el cuidado personal, está en la elaboración de aceite de oliva, una actividad que, por circunstancias de la historia, se redirigió a la producción de jabón. Unos viejos olivos a las puertas de su mítica fábrica en el Polígono El Pino de Sevilla quedan como testigos de aquella primera etapa de una compañía familiar nacida en plena posguerra, de la mano de Francisco García Lorenzo y los hermanos Eustasio y Francisco de los Santos.

En el ADN de Persán siempre ha estado la innovación. En la década de 1960, lanzó al mercado las pastillas Flota, el primer jabón que flotaba en el agua, lo que supuso una auténtica revolución porque hasta entonces había que lavar a mano. Ya en los 80, la empresa volvió a ser pionera con el lanzamiento de Puntomatic, el primer detergente concentrado en tabletas para lavadoras automáticas en Europa. Su eslogan, “¡A la lavadora y punto!”, quedó grabado en el imaginario colectivo de la época y en generaciones posteriores.

Punto de inflexión de la mano de José Moya Sanabria

Pero no todos los momentos fueron dulces en la historia de la compañía sevillana. Los 90 trajeron consigo una etapa compleja, marcada por una estructura accionarial que dificultaba la toma de decisiones. En ese contexto, Concha Yoldi, nieta del fundador y actual presidenta de Persán, propuso la incorporación de su marido, José Moya Sanabria, un reconocido consultor estratégico con amplia experiencia en proyectos de transformación, que marcó un antes y un después en la compañía.

Bajo su liderazgo y con el respaldo de la actual presidenta, la empresa inició un ambicioso proceso de modernización: se reestructuró el capital, se profesionalizaron los equipos y se impulsó un plan de inversión y renovación de infraestructuras.

Uno de los pasos clave de entonces que marcan la actualidad es la apertura de la empresa al exterior. La apuesta por la internacionalización comenzó a dar frutos a principios de los años 2000, con las primeras operaciones en el Reino Unido y Portugal. Esta estrategia permitió a Persán consolidarse como líder europeo en la producción de detergentes y suavizantes.

Expansión internacional

Esta salida al exterior le abrió la puerta a nuevos hitos, como la diversificación del negocio. Persán amplió así su actividad al sector del cuidado personal. En 2019, ejerció su opción de compra sobre su socio en Polonia, E&S Industry, adquiriendo una planta en Wroclaw dedicada a la producción de detergentes en polvo y líquidos, así como productos para el cuidado de la piel y el cabello.

En 2021, bajo la presidencia de Yoldi, la empresa firmó un acuerdo con Unilever para gestionar su planta en Saint-Vulbas (Francia). En 2024, se inauguró una nueva fábrica en Polonia y, pocos meses después, se formalizó la adquisición del grupo suizo Mibelle -con presencia en Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Suiza-. Actualmente, Persán cuenta con ocho centros de producción en seis países, donde trabajan más de 3.400 personas.

Presencia global

"La internacionalización ha sido y sigue siendo un pilar fundamental en nuestro crecimiento y nos ha permitido llevar nuestros productos a mercados de todo el mundo con mayor eficiencia, consolidando nuestra presencia global", destaca el CEO de la compañía, Antonio Somé. Todo ello ha traído consigo que hoy día las ventas internacionales de Persán supongan más del 85%, añade. Hay que recordar que Persán llega a 50 países de cinco continentes.

De hecho, la expansión más allá de nuestras fronteras le ha brindado la oportunidad de establecer "relaciones más sólidas con clientes en diversos países y de atraer talento de primer nivel, ofreciendo a nuestros trabajadores planes de carrera con proyección internacional", subraya Somé.

Hito 'One Billion'

Todos estos pasos han tenido unos frutos que se traducen en números: en los últimos cinco años, Persán ha experimentado un crecimiento extraordinario, duplicando su volumen de negocio. La compañía ha pasado de una facturación de 503 millones de euros en 2021 a superar la barrera de los 1.000 millones en 2025, consolidándose como un referente en su sector.

Fue el 25 de octubre de este año cuando el CEO de Persán anunció que la compañía había alcanzado el hito One Billion. "Este avance se ha sustentado en una estrategia firme basada en el talento, la innovación, la tecnología, la sostenibilidad, la internacionalización y la especialización en la fabricación de productos de marca del distribuidor", destacan desde la multinacional sevillana.

Hay que recordar que Persán estructura su actividad en tres grandes áreas de negocio: marcas de distribuidor, donde se ha consolidado como uno de los líderes globales; de fabricantes, colaborando con compañías referentes del sector para desarrollar soluciones a medida; y marcas propias, entre las que destacan Flota, Puntomatic y SAN, "con una sólida trayectoria y reconocimiento en el mercado".

Nuevos retos

Pero no queda ahí la ambición de la compañía. Como explica Somé, Persán afronta como reto inmediato la integración de Mibelle Group "en un proceso de 24 meses que, gracias a la complementariedad de ambas compañías, generará sinergias y reforzará su posición global".

Al mismo tiempo, avanza en la internacionalización con la entrada en Estados Unidos y la mirada puesta en América Latina, "donde podemos aportar un valor diferencial".

Sostenibilidad como pieza clave

La sostenibilidad es "esencial" para Persán, subraya Somé, de ahí que se aborde "de manera integral, implicando a todas las áreas de la compañía". Una muestra de ello es su Green Team, una iniciativa de la que forman parte representantes de cada departamento para potenciar el impacto de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa.

Recientemente, la compañía ha sido premiada con la la Medalla de Oro del prestigioso organismo EcoVadis, una distinción que sitúa a la compañía entre el 2% de las empresas mejor valoradas en su sector y entre el 5% a nivel mundial.

"En sostenibilidad, no nos conformamos con no dañar aquello que nos entregaron nuestros antepasados, sino que queremos mejorarlo para dejárselo mejor a los que vienen detrás" Antonio Somé — CEO de Persán

"No se puede entender una compañía que aspire a estar en todo el mundo, dentro de nuestro sector, sin que tenga un concepto de sostenibilidad amplio e integrado dentro de la compañía", enfatiza el CEO de Persán. Así, añade que la empresa va "un paso más allá, ya que no queremos ser neutros con el mundo, sino que queremos ser positivos, es decir, no nos conformamos con no dañar aquello que nos entregaron nuestros antepasados, sino que queremos mejorarlo para dejárselo mejor a los que vienen detrás".

Datos de Persán Nombre de la compañía: Persán Dirección: Calle Pino Albar, 2 41016 Sevilla, España Nº de trabajadores en plantilla: 3.400 Facturación 2024: 862 millones de euros (en 2025, +1 billón de euros) Desde cuándo está presente en Sevilla: 1940

Sevilla es industria

Persán fue impulsora de Sevilla es Industria, una iniciativa nacida hace algo más de una década y que supuso una alianza de compañías tractoras del sector en Sevilla, en la que en origen se embarcaron Persán, Heineken, Renault (ahora Horse) y Cobre-Las Cruces y a las que luego se sumaron Acesur, Alestis (hoy Aciturri), Coca Cola EP y Siderúrgica Sevillana. El objetivo: dar visibilidad y promover este sector de vital importancia para la economía de la provincia entre la sociedad civil, las administraciones y los jóvenes.

Somé asegura que, entre los retos de la industria en Sevilla se encuentra el reducido tamaño de sus empresas: "solo un 0,94% supera los 250 empleados, lo que limita su capacidad de innovación y crecimiento". Además, apunta al papel de la educación. "Las universidades y los centros de formación tienen que proveer de talento acondicionado a la industria, a través de titulaciones que fomenten el talento en el sector, señala".

Por último, señala la importancia de reclamar mejores infraestructuras para "explotar todo nuestro potencial: en redes ferroviarias, en rondas de circunvalación, en el aeropuerto y en el puerto".