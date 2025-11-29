El Correo de Andalucía lanza la serie 'Sevilla es Industria': el impulso a un sector esencial más allá de los tópicos

Más allá del turismo, de los servicios y, sobre todo, de los tópicos, Sevilla también es industria. De acero a cerveza, de cajas de cambio a cobre, de detergentes y productos de limpieza a aceite de oliva, de estructuras para aviones a refrescos. Todos estos y más productos cuentan con grandes compañías detrás asentadas en la provincia y que marcan la pauta de una rama de actividad que pide paso para crecer, sabiendo que debe enfrentarse a grandes retos: superar la atomización de las empresas, adecuar las titulaciones de las universidades a las necesidades de empleo o mejorar las infraestructuras son solo algunos de ellos.

En este contexto, nacía hace algo más de una década -en los últimos compases de 2014-, la iniciativa Sevilla es Industria, una alianza de compañías tractoras del sector en Sevilla, en la que en origen se embarcaron Persán, Heineken, Renault (ahora Horse) y Cobre-Las Cruces.

El proyecto nació con una premisa clara: la provincia de Sevilla era y es un "lugar idóneo para la consolidación de proyectos industriales". Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la industria constituía casi el 12% del PIB andaluz en 2023. En el caso de la provincia, el peso industrial es de algo más del 14%.

Socios de relevancia internacional

Posteriormente, se unieron al proyecto otras compañías punteras en la industria sevillana, como son Acesur, Alestis (hoy Aciturri), Coca Cola EP y Siderúrgica Sevillana. Todos estos socios son un "claro exponente de la diversidad, calidad e internacionalización de la industria de Sevilla".

Con su nueva serie 'Sevilla es Industria', El Correo de Andalucía dará visibilidad y promoverá este sector de vital importancia para la economía de la provincia entre la sociedad civil, las administraciones y los jóvenes -que deben conocer todas las oportunidades que se les abren para así retener el talento en el territorio-. Así, en una iniciativa impulsada por Persán, abordará temas que forman parte del día a día de estas corporaciones, como la sostenibilidad, la internacionalización, la formación o la incorporación de los últimos avances tecnológicos.

José Moya Sanabria, en la memoria

En el recuerdo, José Moya Sanabria, presidente de Persán y tristemente fallecido en 2021, que tuvo un papel de claro liderazgo en esta iniciativa. El reconocido empresario tenía un sueño: hacer de Sevilla la referencia mundial de la industria del sector de los detergentes. Y lo consiguió. La compañía familiar asentada en la capital andaluza ya ha superado el hito de los 1.000 millones en ventas y su expansión internacional es una realidad.

No solo las impulsoras de Sevilla es Industria coparán las publicaciones de esta serie. También lo harán otras firmas el sector que juegan un papel relevante en el tejido empresarial sevillano y que, si bien en su mayoría tienen menor dimensión que las tractoras, también tienen mucho que aportar en el futuro de la economía sevillana y andaluza.

El objetivo: que la ciudadanía y las administraciones tomen conciencia de la necesidad de ir todos a una para consolidar y hacer crecer un sector esencial en el desarrollo a medio y largo plazo de una provincia que tiene grandes oportunidades en sectores como el aeroespacial, el agroalimentario, el químico, el energético o el minero, entre muchos otros.