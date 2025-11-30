Miles de autónomos se manifiestan en toda España pedir mejores condiciones: "Nos están exprimiendo como limones"

Miles de autónomos de 21 ciudades de España han participado este domingo en la manifestación convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, cuyos coordinadores han clamado contra la «injusticia» que vive este colectivo que se siente «masacrado» pese a ser el «pilar de España». Reivindican, entre otras medidas, la exención del IVA hasta 85.000 euros o la eliminación del rol de los profesionales como "recaudadores del Estado".

Las concentraciones han tenido lugar en Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Murcia, Mallorca, Oviedo, Salamanca, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Tenerife o Valencia, entre otras. "Nos están exprimiendo como limones y ya no podemos más. El limón está completamente seco", ha dicho Carmen Corredor, una de las coordinadoras de la marcha en Madrid, que ha avanzado que si las Administraciones siguen sin escuchar, continuarán las protestas «con concentraciones mayores o, incluso, paros».

Manifestantes portan pancarta con lema 'Si el Estado nos falla, el autónomo estalla' durante la manifestación de autónomos convocados por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos. / Diego Radamés / Europa Press

Bajo lemas como «Si el autónomo desaparece, España se desvanece», «Si no trabajo, no cobro pero sigo pagando» o «Si el autónomo se enferma, no puede parar: la cuota lo condena», y cánticos como «Este trimestre no vamos a pagar», ha discurrido la marcha en las calles de la capital española. En Barcelona, según la Guardia Urbana, han salido a la calle unos 1.500 trabajadores por cuenta propia, que recorrido el centro de la ciudad hasta llegar a la plaza Sant Jaume, en una protesta con el lema "Autónomos asfixiados. ¡Basta Ya!".

En Bilbao, la protesta se ha producido delante del Ayuntamiento y contaba con el respaldo de la patronal vizcaína del Comercio, Cecob. Su portavoz, Paula Maridueña, ha indicado que están "cansados" y quieren "parar" esta situación y exigir unas cuotas "justas" porque son "el motor de este país", ya que generan el 16% del PIB de toda España.

Los autónomos han salido a la calle en Murcia. / Juan Carlos Caval / EFE

Convocados en redes

«No nos conocemos ninguno. Se ha hecho un grupo en un mes y estamos viendo un compañerismo increíble», ha explicado Raúl García, otro de los coordinadores de una manifestación que se ha convocado a través de las redes y para la que se había establecido como código de vestimenta un «luto riguroso por los negocios que cierran».

También se había establecido un ‘Decálogo de buenas prácticas’ en el que se pedía un «respeto absoluto a todas las personas», quedando prohibidos los «insultos, descalificaciones o cánticos ofensivos hacia instituciones, partidos, colectivos o individuos». Con todo, algunos manifestantes han hecho caso omiso a las instrucciones de la Plataforma -que se define como independiente de partidos, sindicatos o intereses externos-, y han entonado consignas dirigidas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El movimiento reclama cuotas proporcionales ajustadas a los ingresos reales mensuales así como la simplificación de la burocracia y el fin del lenguaje «incomprensible». Aboga también por la exención del IVA hasta 85.000 euros; la eliminación del rol del autónomo como "recaudador del Estado"; la reforma integral del cese de actividad; una protección social equivalente a la de los trabajadores asalariados; sustituciones por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida; el derecho al luto, la libertad del pago en efectivo y la "competencia justa" en medios de cobro, y la protección del patrimonio personal y del hogar familiar.