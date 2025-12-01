Andalucía convoca al sector ganadero tras los casos de peste porcina detectados en Barcelona

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha convocado este lunes a representantes del sector ganadero para evaluar medidas de prevención y control tras confirmarse dos casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes silvestres hallados muertos el 26 de noviembre en Bellaterra (Barcelona), un hallazgo que reaviva las alertas sanitarias en torno a esta enfermedad animal.

Fuentes de la Consejería confirman a Europa Press la reunión después de que los servicios veterinarios oficiales de la Generalitat de Cataluña hayan notificado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la detección de estos dos positivos confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), que suponen la primera detección de la enfermedad en España desde noviembre de 1994, según el Ministerio de Agricultura.

La Agricultura ha explicado que se trata de una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos. Está considerada por la Unión Europea (UE) como enfermedad de categoría A, por lo que los Estados miembros deben adoptar medidas precisas para lograr su control y erradicación lo antes posible en las zonas afectadas.

Refuerzo de la bioseguridad

El departamento que lidera Luis Planas ha solicitado al sector que extreme todas las medidas de bioseguridad y vigilancia en las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, y en el transporte de animales. Además, recuerda la obligación de comunicar a los servicios oficiales de las comunidades autónomas sobre cualquier sospecha que se detecte, tanto en jabalíes silvestres como en explotaciones de ganado porcino en todo el territorio nacional. Así, se han iniciado ya las investigaciones sobre el posible origen de la enfermedad detectada en estos animales salvajes.

La PPA se encuentra presente en la Unión Europea, desde su entrada en los países bálticos y Polonia proveniente de Rusia en 2014. En la actualidad afecta a las poblaciones de jabalíes silvestres y, en algunos casos, a explotaciones de cerdos domésticos en un total de 13 países (Italia, Alemania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Grecia, Rumanía, Bulgaria y Croacia). Desde que la enfermedad entró en la UE, Bélgica, Suecia y la República Checa lograron su erradicación tras aplicar estrictas medidas de control y vigilancia en poblaciones de jabalíes silvestres, tras una incursión puntual por salto a larga distancia, como ha sido el caso detectado en España.

Activación del protocolo de actuación

Los servicios veterinarios oficiales tuvieron conocimiento de la detección de dos cadáveres de jabalí silvestre y a una distancia aproximada de un kilómetro entre ambos, en las inmediaciones del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha activado el manual práctico de operaciones de lucha contra la PPA, que supone la delimitación de la zona infectada, búsqueda activa y eliminación bajo control oficial de cadáveres de jabalíes silvestres, prohibición de caza en la zona con objeto de evitar el movimiento de jabalíes hacia zona libre, restricción de actividades de carácter no esencial, refuerzo de vigilancia pasiva y medidas de bioseguridad en explotaciones porcinas, visita oficial a las mismas, entre otras.