Aviación
Iberia amplía un mes más la cancelación de vuelos a Venezuela, hasta el 31 de diciembre
Los controladores afirman que el espacio aéreo venezolano no está cerrado
EP
Iberia extenderá la cancelación de todos sus vuelos a Venezuela un mes más, hasta el 31 de diciembre, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), según ha anunciado este lunes.
La intención de la aerolínea española es retomar los vuelos al país latinoamericano en cuanto se recuperen "las plenas garantías de seguridad".
En este contexto, Iberia ha asegurado que ofrece a los clientes afectados la posibilidad de cambiar sus vuelos para otra fecha, para otro destino cercano o bien, solicitar el reembolso del importe del billete.
El pasado 22 de noviembre, la aerolínea española anunció la paralización de estas operaciones después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitiera una alerta a las aerolíneas para "extremar la precaución al operar" en esa área "a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores".
La misma decisión tomaron algunas compañías tanto nacionales o internacionales, lo que provocó que el Gobierno de Venezuela revocara las concesiones a Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, Latam Airlines y GOL "por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de Estados Unidos".
El espacio aéreo no está cerrado
En declaraciones a los medios este lunes, la portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Susana Romero, ha afirmado que el espacio aéreo venezolano no está cerrado, asegurando que "no hay problema" para volar a los países de alrededor del destino latinoamericano.
"El espacio aéreo venezolano es soberanía nacional venezolana, con lo cual entiendo que por eso no es posible que se cierre desde Estados Unidos. Existen documentos como NOTAM y un tweet no puede suplir un documento oficial y reconocido internacionalmente", ha subrayado.
Asimismo, la operativa a Venezuela ha bajado "muchísimo", según la portavoz del sindicato, debido al descenso de vuelos, que en su mayoría son ahora internos u operaciones de jets privados.
- Precintadas en Andalucía un total de 298 construcciones ilegales en suelo rústico no urbanizable en 2025
- Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Sevilla 2025 desde la Avenida de la Constitución
- El tiempo se tuerce este domingo: vuelven las lluvias y las alertas a Andalucía
- Arranca el gran proyecto de la Fábrica de Vidrios: luz verde a las obras para adecuar las antiguas naves
- Lesión Isco, Amrabat y Lo Celso: parte médico, qué tienen y cuántos partidos se perderán con el Betis
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 29 de noviembre de 2025
- El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 30 de noviembre de 2025