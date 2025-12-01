Puesta de largo de la compañía de jets privados Pilatus en España: "Hemos llegado a Sevilla para quedarnos"

"Hemos llegado a Sevilla para quedarnos". Así de contundente se ha mostrado el CEO de Pilatus Aircraft, Markus Bucher, durante la puesta de largo en Sevilla de la compañía suiza de jets privados, que anunció hace más de año y medio su desembarco en la provincia. Desde aquí, producirá piezas para varios de sus modelos -aeroestructuras y cableados- en su planta de Alcalá de Guadaíra, llamada Pico de Veleta-.

A la fábrica de la localidad sevillana ya se han sumado en los últimos nueve meses más de 70 trabajadores del medio millar previsto una vez que la compañía se encuentre en plena producción. Además, sigue buscando personal para cubrir los puestos vacantes en su planta sevillana. La inversión prevista rozará entre los 75 y los 100 millones de euros.

En la actualidad, ya se están produciendo algunas de estas aeroestructuras, desde las puertas de pasajeros o de carga hasta los alerones, aunque el ensamblaje final se lleva a cabo en la ciudad suiza de Stans. En Sevilla aún no hay cadena de suministro, todo se manda allí, aunque el objetivo es que se implante también en sus instalaciones de la provincia, según fuentes de la compañía.

Reparto del negocio

Durante su intervención, Bucher ha destacado que el principal cliente de Pilatus es Estados Unidos, aunque seguido de cerca por Europa, de ahí el impulso a la apertura de nuevas instalaciones en Sevilla, que dará cobertura al aumento de pedidos de la compañía.

No en vano, ha anunciado que hace unos días la compañía ha cerrado un acuerdo con la fuerza aérea belga de 1.000 millones de euros.

Además, ha agradecido al Gobierno español la "confianza" en los aviones de Pilatus para su ejército, en concreto, de su modelo PC-21. "Nos gustaría devolver toda la confianza del Gobierno español con puestos de trabajo en Sevilla", ha abundado.

Avión PC-12 de Pilatus en la pista del Aeropuerto de Sevilla. / JORGE JIMÉNEZ

Inauguración oficial de la factoría

Todos estos datos se han conocido durante la inauguración oficial de la fábrica de Pilatus Aircraft Ibérica en Alcalá de Guadaíra, que ha servido para mostrar ante la sociedad civil y militar su nueva planta, ubicada en el Polígono Alcalá X, donde había operado la multinacional Amazon. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido el encargado de cortar la cinta roja dentro de las instalaciones, acompañado por la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce.

Ambos mandatarios han puesto en valor la puesta en marcha de estas instalaciones para el desarrollo de la industria aeronáutica y de la defensa en Andalucía, y han apuntado la importancia de la creación de puestos de trabajo de calidad. "No todos los días tenemos la oportunidad de inaugurar una factoría de estas características: estamos muy felices y satisfechos", ha señalado el mandatario andaluz.

Con anterioridad, las autoridades han podido ver de cerca los primeros aviones de la compañía Pilatus que este lunes se apostaban en la pista del Aeropuerto de Sevilla. Dos PC-24, un PC-12 y un PC-21 para el Ejército del Aire han sido los modelos mostrados en el aeródromo hispalense. Hay que recordar que Pilatus ha cerrado un acuerdo con la Armada francesa para utilizar su modelo de jet PC-24 en el Ejército galo.

Futuras instalaciones en Carmona

La compañía suiza construirá su planta en el Parque Logístico de Carmona, tal y como estaba previsto desde que en la primavera del pasado año anunciaran la apertura de su primera filial en Europa en la provincia de Sevilla, actualmente ubicada en una nave de Alcalá de Guadaíra.

La compañía aeronáutica fue la única en pujar por los suelos de uso industrial especializado que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda licitó el pasado mes de mayo mediante subasta pública, junto con el Ayuntamiento de Carmona, esto es, los que estaban dispuestos desde un inicio para su implantación.

Se trataba de una oferta conjunta con un único lote, formado por dos fincas que suman una superficie de 97.127 metros cuadrados. Una de ellas, con una extensión de 71.360 metros cuadrados, es propiedad al 50% de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y la Sociedad para el Desarrollo de Carmona S.A. (Sodecar), ostentando también este organismo del Ayuntamiento de Carmona la titularidad de los 25.497 metros cuadrados restantes.

Solución energética

La llegada de Pilatus a la provincia de Sevilla no ha estado exenta de problemas, uno de los principales, la falta del suministro eléctrico requerido en el lugar elegido: el parque logístico de Carmona. Endesa ha buscado una solución definitiva para que la inversión de la compañía suiza líder en la fabricación de jets privados y de entrenamiento militar en Europa no se fuera a otro lugar.

Según explicaba a El Correo de Andalucía el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán, este proyecto ha sido considerado por las administraciones desde el primer momento como "estratégico", ya que supone la llegada de un segundo gran fabricante de aviones a España, después de Airbus, que puede arrastrar además negocio de industria auxiliar. "Si no hubiéramos dado con una solución imaginativa, Pilatus no estaba en Andalucía", relataba.

Al investigar la zona, Endesa se encontró con un "milagro" que solo ha sido posible por ser Carmona la elegida, ya que en las inmediaciones del campo logístico da la coincidencia de que se encuentran tres plantas fotovoltaicas -una de 40 mW y dos de 50 mW que pueden nutrir las necesidades de Pilatus e incluso llegar a los 20 mW, lo que supone la instalación de un mayor número de empresas -incluso industria aeronáutica auxiliar vinculada a la compañía suiza- en el parque industrial. Con esta respuesta, se podrá solventar el problema en entre 9 y 18 meses.