Pilatus sumará la producción de piezas en Sevilla para otro de sus jets privados antes de fin de año

La empresa suiza de jets privados Pilatus, que anunció hace más de año y medio su desembarco en la provincia de Sevilla, producirá piezas para otros modelos más allá del PC-24, del que se fabrican aeroestructuras y cableados en su planta de Alcalá de Guadaíra -llamada Pico de Veleta-. El PC-12 también contará con componentes procedentes de Sevilla antes de fin de año, según han apuntado fuentes de la compañía.

En la actualidad, ya se están produciendo algunas de estas aeroestructuras, desde las puertas de pasajeros o de carga hasta los alerones, aunque el ensamblaje final se lleva a cabo en la ciudad suiza de Stans. En Sevilla aún no hay cadena de suministro, aunque el objetivo es que se implante también en sus instalaciones en Sevilla, según fuentes de la compañía.

Inauguración oficial de la factoría

Todos estos datos se han conocido durante la inauguración oficial de la fábrica de Pilatus Aircraft Ibérica en Alcalá de Guadaíra, que ha servido para mostrar ante la sociedad civil y militar su nueva planta, ubicada en el Polígono Alcalá X, donde había operado la multinacional Amazon, ubicación en principio provisional antes de mudarse a Carmona. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido el encargado de cortar la cinta roja dentro de las instalaciones, acompañado por la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce.

Ambos mandatarios han puesto en valor la puesta en marcha de estas instalaciones para el desarrollo de la industria aeronáutica y de la defensa en Andalucía, y han apuntado la importancia de la creación de puestos de trabajo de calidad. "No todos los días tenemos la oportunidad de inaugurar una factoría de estas características: estamos muy felices y satisfechos", ha señalado el mandatario andaluz.

Con anterioridad, las autoridades han podido ver de cerca los primeros aviones de la compañía Pilatus que este lunes se apostaban en la pista del Aeropuerto de Sevilla. Dos PC-24, un PC-12 y un PC-21 para el Ejército del Aire han sido los modelos mostrados en el aeródromo hispalense. Hay que recordar que Pilatus ha cerrado un acuerdo con la Armada francesa para utilizar su modelo de jet PC-24 en el Ejército galo.

Futuras instalaciones en Carmona

La compañía suiza construirá su planta en el Parque Logístico de Carmona, tal y como estaba previsto desde que en la primavera del pasado año anunciaran la apertura de su primera filial en Europa en la provincia de Sevilla, actualmente ubicada en una nave de Alcalá de Guadaíra.

La compañía aeronáutica fue la única en pujar por los suelos de uso industrial especializado que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda licitó el pasado mes de mayo mediante subasta pública, junto con el Ayuntamiento de Carmona, esto es, los que estaban dispuestos desde un inicio para su implantación.

Se trataba de una oferta conjunta con un único lote, formado por dos fincas que suman una superficie de 97.127 metros cuadrados. Una de ellas, con una extensión de 71.360 metros cuadrados, es propiedad al 50% de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y la Sociedad para el Desarrollo de Carmona S.A. (Sodecar), ostentando también este organismo del Ayuntamiento de Carmona la titularidad de los 25.497 metros cuadrados restantes.