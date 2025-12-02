Compañía en auge
Level despega del todo como aerolínea independiente y mantiene la apuesta por el aeropuerto de Barcelona-El Prat
La empresa estrena código aparte de Iberia, aumenta plantilla y planea nuevas rutas cuando incorpore un octavo avión el año que viene
El consejero delegado, Rafael Jiménez Hoyos, no vincula su crecimiento a la ampliación de la infraestructura
El vuelo LL2627 de las 18.35 horas de este lunes con destino a Nueva York fue el despegue definitivo de la aerolínea Level desde el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Con este código "LL" en la mención se alcanzaba un hito para la compañía del grupo IAG: ha logrado ya la independencia operativa de la 'madre' Iberia (que mantiene el 50,1%), después de un año de superar validaciones de seguridad, acreditaciones y ganar personal propio.
El consejero delegado de Level, Rafael Jiménez Hoyos, ha mostrado su satisfacción este martes por los logros de los últimos meses. En noviembre del 2024 anunciaban que habían logrado la AOC (siglas en inglés de Air Operator's Certificate) que es el certificado de operador aéreo, que les permitía la explotación como una línea aérea independiente, como un ente individual propio.
750% más de trabajadores
Desde entonces, ha ido relatando, han tenido que extender esta acreditación a la parte operativa, unas gestiones complejas por la enorme regulación que conlleva el sector aéreo. Lograr esta independencia de Iberia supone que las personas que viajan con Level, compañía creada en 2017, ya tienen tarjetas de embarque propias, igual que el sistema operativo o el personal a bordo o en tierra.
De hecho, una de las cifras más destacadas que ha revelado Jiménez es que han crecido un 750% el volumen de trabajadores. De la trentena de personas que empleaban hace un año, ahora son 600. Siguen compartiendo oficinas con Vueling en Viladecans, pero se plantean un cambio de ubicación por este aumento de la plantilla, a pesar de que la mayoría son tripulantes.
Sin revelar nuevas rutas
Level "quiere continuar siendo la aerolínea hegemónica de largo radio del aeropuerto de Barcelona", ha proclamado el responsable de la aerolínea. Para ello, más allá de valorar la independencia lograda esta misma semana, destacan que el octavo avión que reciban en 2026 (todos son del modelo A330-200) les servirá para añadir un nuevo destino a América, que no han revelado.
La apuesta por la infraestructura catalana se mantiene, ha proseguido, y la ha desvinculado de los planes de ampliación del aeropuerto, que se alargarán hasta 2034. "Nuestra intención es seguir creciendo independientemente de lo que pase con el aeropuerto porque creemos que Barcelona es un hub en Europa donde hay un nicho importante de largo radio y estaremos ahí para que ese crecimiento se mantenga", ha asegurado.
Guiño a la cultura catalana
De momento ofrecen un millón de asientos desde El Prat y vuelan a siete destinos: Los Ángeles, San Francisco, Boston, New York, Miami, Buenos Aires y Santiago de Chile. Han conseguido un ratio de puntualidad que roza el 90% y están reformando los aviones para que todos cuenten con 42 de los 311 asientos en modo Premium.
El código oficial, ya propio de Level, será LL. No obstante, cuando los aviones estén en el aire, se darán a conocer con el distintivo "Dalí", ha explicado el consejero delegado. "Es nuestra manera de exportar la cultura catalana por el mundo", ha sonreído.
Suscríbete para seguir leyendo
- Precintadas en Andalucía un total de 298 construcciones ilegales en suelo rústico no urbanizable en 2025
- El tranvibús irá de Sevilla Este al Duque 'después de verano': cinco minutos de espera y hasta 20.000 viajeros diarios
- Un nuevo frente golpea Andalucía este martes: el segundo en tres días que traerá lluvias y tormentas a estas provincias
- El monasterio de Cádiz que prepara los dulces navideños favoritos de Niña Pastori: “Los mejores del mundo”
- Fernando Fernández Cabezuelo se convierte en el nuevo hermano mayor de la Macarena
- Fernando Fernández Cabezuelo, la voz crítica que reclama el cambio de rumbo en la Hermandad de la Macarena
- El restaurante con los 'mejores guisos' caseros de Sevilla: 'Más tradicionales imposible
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 30 de noviembre de 2025