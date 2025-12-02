El sector industrial debate en NISE Sevilla el posicionamiento estratégico de Andalucía en Europa

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) ha acogido este martes la inauguración oficial de NISE Sevilla 2025 (New Industry in Southern Europe), el evento internacional de carácter multisectorial que reunirá durante dos jornadas a empresas, administraciones públicas y entidades clave de las principales cadenas de valor industriales presentes en Andalucía.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y el presidente de Fedeme, Francisco Javier Moreno Muruve, quienes han destacado la importancia de la industria como motor económico y su papel en la transición hacia un modelo más competitivo y sostenible.

Con esta iniciativa, Andalucía refuerza su compromiso con la transformación industrial y la atracción de inversiones, posicionándose como referente en el debate sobre el futuro de la industria en Europa. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado el protagonismo que ha adquirido la comunidad autónoma en el ámbito industrial apoyada en dos pilares, su potencial tanto renovable como digital, hasta el punto de verla capacitada para "dibujar la historia de la industria en España" y convertirse en "el gran 'hub' de referencia del sector del sur de Europa".

“Andalucía tenía que verse a sí misma como una pieza clave del motor económico de España y decidirse a aprovechar las oportunidades y los recursos propios para generar un cambio de perfil económico y un cambio en la percepción exterior de nuestra tierra. Y los andaluces y su sector productivo lo han hecho", ha asegurado el presidente.

Como representante de la organización de NISE Sevilla 2025, el presidente de Fedeme, Moreno Muruve ha sido el encargado de dar la bienvenida a esta primera edición de un encuentro que “marcará un antes y un después en la historia industrial de Andalucía y del sur de Europa”.

Moreno ha explicado que “Andalucía necesitaba un gran evento industrial de referencia, un espacio donde nuestras empresas pudieran encontrarse, darse a conocer y recibir a referentes con los que colaborar”, presentando a NISE Sevilla como un encuentro que irrumpe en su primera edición con el apoyo de más de 50 socios estratégicos, 70 empresas expositoras, más de 160 empresas representadas, una zona expositiva de más de 7.200 m2 y 3.000 inscritos.

"Proyectar el potencial de la industria andaluza"

Por su parte, el presidente de la CEA ha querido destacar que este espacio “nace para proyectar el potencial de la industria andaluza. Desde CEA hemos prestado nuestra colaboración y compromiso para su organización, como voz autorizada de la empresa en Andalucia, somos conscientes de la importancia de poner en valor el dinamismo del tejido industrial, pilar fundamental para nuestra economía y con capacidad tractora para otros sectores”. Javier González de Lara ha aprovechado para reivindicar la necesidad que tienen las empresas de “seguridad jurídica, simplificación administrativa, acceso ágil a materias primas, instrumentos financieros que favorezcan la innovación e internacionalización, conectar el talento con la empresa, adecuando la formación a los nuevos perfiles, y por supuesto infraestructuras”.

NISE Sevilla 2025 aspira a convertirse en un espacio estratégico para abordar los retos europeos en materia de competitividad, innovación y sostenibilidad industrial. Durante los días 2 y 3 de diciembre, se desarrollarán conferencias, mesas redondas y encuentros B2B en torno a tres grandes bloques temáticos dedicados a nuevas oportunidades industriales, tecnologías de cero emisiones netas y la soberanía estratégica europea.

Además, se celebrarán cinco foros especializados que abordarán la innovación, la defensa, las ciudades industriales, las buenas prácticas europeas y los valles de aceleración NZIA, junto con cuatro itinerarios temáticos centrados en la industria digital, innovadora, de defensa y sostenible.

Mesas y ponencias

El programa de NISE Sevilla 2025 incluye mesas y ponencias que abordan temas clave para el futuro industrial, como debates sobre defensa y nuevos escenarios productivos, la revolución del espacio como próxima frontera, la integración de inteligencia artificial en la robótica para la Smart Factory, el impulso del hidrógeno verde y los combustibles sostenibles, tecnologías esenciales para el crecimiento, competitividad en el marco de las cero emisiones netas, logística avanzada portuaria, la base industrial de la minería metálica, la transformación de la automoción y la agrointeligencia aplicada a una agricultura más productiva y de calidad.

Todo ello con la participación de grandes empresas y clústeres industriales. En el ámbito de defensa y aeroespacial participarán empresas como Indra, Lockheed Martin, Navantia, CATEC, Fossa Systems, Occam Space e Iceye. En robótica e industria 4.0 estarán presentes ABB Robotics España, Fanuc, la Fundación Innova IRV, SCchunk y Sisteplant. El sector energético y de sostenibilidad contará con representación de Iberdrola, el Grupo Español para el Crecimiento Verde, Claner, AFEC, la Asociación Española del Hidrógeno, el Centro Nacional del Hidrógeno, Moeve, Cox y SailH2. En minería y materias primas participarán referentes como Aminer, Atlantic Copper, Cobre Las Cruces, Cunext Copper y Lain Tech, mientras que en el sector farmacéutico y químico estarán Laboratorios Rovi y Fertinagro, junto a otras industrias como Persán e Hitachi. También estarán presentes instituciones como AmChamSpain, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española y las Autoridades Portuarias de Andalucía.

NISE Sevilla 2025 tendrá a la innovación como uno de sus pilares fundamentales, reflejada en la Zona Innovación Startup, un espacio creado en colaboración con VESS para mostrar soluciones disruptivas y proyectos de vanguardia. En esta área participarán compañías como Scoobic, Luvi, Grupo Gibraldrone, icloudCompliance, Lain Tech, DemetrIA, así como equipos universitarios de referencia, entre ellos ARUS Andalucía Racing —primer equipo andaluz en la Formula Student— y VANTUS, el proyecto de vehículo aéreo no tripulado de la Universidad de Sevilla, entre otros.

El congreso acogerá también en su segunda jornada la entrega de la primera edición de los Premios “Nuestra Industria, Energía y Minas de Andalucía”, promovidos por la Consejería de Industria, Energía y Minas, destinados a reconocer en cinco modalidades la labor meritoria de personas, entidades e instituciones —públicas o privadas, nacionales o extranjeras— que contribuyen a generar valor para la sociedad mediante proyectos de alto impacto, calidad, responsabilidad social y sostenibilidad en Andalucía. Las categorías incluyen: Premio de Honor a la trayectoria profesional, Premio a la institución, Premio ‘Nuestra Energía de Andalucía’, Premio ‘Nuestra Industria de Andalucía’ y Premio ‘Nuestra Minería de Andalucía’.