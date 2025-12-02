Pilatus avanza con el objetivo de llegar a 500 empleos en Sevilla y cierra contratos millonarios de Defensa en Europa

La inauguración de la planta de Pilatus Aircraft Ibérica en Alcalá de Guadaíra este lunes ha desvelado el peso que está tomando la compañía suiza de jets privados en el sector de la Defensa. El CEO de Pilatus, Markus Bucher, ha subrayado -durante su intervención en la puesta de largo de la factoría ubicada en la localidad sevillana- uno de los últimos contratos cerrados por la empresa con las fuerzas aéreas belgas, que supone un volumen de negocio de unos 1.000 millones de euros. En concreto, ha seleccionado el Pilatus PC-7 MKX para la instrucción básica de vuelo de los pilotos de su Fuerza Aérea.

Hace unas semanas, la empresa helvética cerró otro convenio con Francia, que ha elegido el PC-24 para su ejército. Así, la Armada gala se convertirá en el primer operador militar europeo de este modelo de jet fabricado por la compañía suiza.

En el caso de España, cuenta con 38 PC-21 como avión de entrenamiento avanzado que sustituye al histórico C-101, por lo que es el mayor operador en el mundo de este avión. Las entregas de las primeras 22 unidades tuvieron lugar entre 2021 y 2022 y, posteriormente, el Ministerio de Defensa encargó otros 16 aparatos. Precisamente, la fabricación de aeroestructuras y cableados de esta aeronave se va a incorporar en las próximas semanas a la operativa de la factoría de Sevilla, que ya ensambla componentes del PC-24, el avión elegido por Francia.

Aumento de negocio

El aumento del negocio de Pilatus es uno de los motivos que le ha llevado a abrir su planta en Sevilla. Ya en 2022, con el aumento de pedidos, empezó a buscar ubicación para una nueva factoría, según explicaba la actual managing director de la planta de Sevilla, Victoria Vallecillos. En la decisión, confluyeron varios factores: un entorno vinculado desde hace décadas con la industria aeronáutica y el talento del personal que en ella trabaja son algunos de ellos.

De hecho, la compañía ya ha superado la cifra de 70 empleados en su planta de Alcalá de Guadaíra, a la que sigue sumando personal. En su web, continúa con varias ofertas para trabajar en esta factoría, el inicio de un recorrido que prevé alcanzar el medio millar de empleos una vez que esté completamente implantada.

Llegada a Carmona

Hay que recordar que la empresa tiene previsto desembarcar en los terrenos del Parque Logístico de Carmona, donde se ha hecho con dos parcelas que suman casi 100.000 metros cuadrados de superficie. Este era el destino inicial de su ubicación, aunque distintas cuestiones le han llevado a iniciar su actividad en Alcalá de Guadaíra.

En cuanto a los plazos para abrir su mega factoría carmonense, fuentes de la empresa no han querido aventurarse a dar una fecha exacta, aunque las parcelas aún están en bruto. Uno de los problemas con el que se encontraba era el suministro de energía, un hándicap que ha sido superado gracias a una solución ideada por Endesa.

Al investigar la zona, la compañía eléctrica se encontró con un "milagro" que solo ha sido posible por ser Carmona la elegida, ya que en las inmediaciones del campo logístico da la coincidencia de que se encuentran tres plantas fotovoltaicas -una de 40 mW y dos de 50 mW que pueden nutrir las necesidades de Pilatus e incluso llegar a los 20 mW, lo que supone la instalación de un mayor número de empresas -incluso industria aeronáutica auxiliar vinculada a la compañía suiza- en el parque industrial. Con esta respuesta, se podrá solventar el problema en entre 9 y 18 meses.