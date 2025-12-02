Surlabs crea desde Dos Hermanas herramientas de IA para universidades de Alemania y Suiza

“Por mi amplia experiencia en Alemania, y a partir de ahí con entidades de otros países, puedo acreditar que los profesionales españoles estamos en primera línea europea de la creación de soluciones de digitalización que necesitan. En España hay muchas empresas que se dedican a eso y animo a las pymes a internacionalizarse para buscar fuera su desarrollo de negocio. Tenemos un potencial enorme y se valora mejor lo que hacemos”. Testimonio de Jesús Copado, cofundador y CEO de Surlabs, constituida en 2023 en Dos Hermanas. Tiene motivos para estar satisfecho: “Son clientes nuestros el 20% de las universidades alemanas incluidas en el Ranking Shanghai de las mejores universidades del mundo”.

Stack es el nombre de su elogiada herramienta para automatizar la gestión de los exámenes de matemáticas, la utilizan muchas universidades alemanas. “Tiene numerosas variantes y potencialidades, será la base de un evento formativo que realizaremos los días 29 y 30 de enero del 2026 en Dos Hermanas, en el Centro Cultural La Almona. Hemos hecho una convocatoria nacional e internacional, las sesiones se harán en inglés”.

Gusta la IA que responde 'No sé'

Surlabs ha creado otra herramienta que está teniendo buena acogida. SurContext es su nombre. Nos la explica Jesús Copado: “Incluye inteligencia artificial que solo responde en base al conocimiento que su administrador (una universidad, una empresa, una entidad,...), ha decidido incluir. Las preguntas que planteen los alumnos, u otro tipo de personas, son respondidas con la información elegida. Y también hay respuestas del tipo: 'No lo sé', o 'No te puedo dar esa información'. Eso les gusta a esas universidades alemanas, porque les da seguridad, es algo conforme con su mentalidad. Lo valoran muy positivamente”.

El primer cliente de su herramienta SurContext ha sido la Universidad Católica de Renania del Norte. “Es un producto que se integra bien en las plataformas de aprendizaje online más usadas, como Moddle o Ilias. Puede aplicarse, por ejemplo, a que un profesor tenga la opción de ofrecer a sus alumnos una especie de tutor virtual para todos los días y a todos los horarios, que solo responde con la información que el profesor decida que esté disponible. Y crea un chat en la plataforma con sus estudiantes. En ese chat los estudiantes pueden hacer preguntas, y el chat las responde como lo haría el profesor”.

Juan Aguilar, Daniel Cazalla y Abraham Morales, de Surlabs (los tres a la izquierda de la imagen), en el Palacio de Miramar de San Sebastián durante la presentación de su demostrador de 'fact checking' realizado para la Universidad del País Vasco (UPV). Junto a ellos, Iker García Ferrero, investigador en inteligencia artificial de dicha universidad, con el que han colaborado para ese proyecto; y Germán Rigau, subdirector del Centro de Investigación HiTZ en la UPV. / El Correo

Explica Jesús Copado que “también puede usarse por empresas. Por ejemplo, si un trabajador tiene dudas sobre el manejo de una maquinaria, la documentación técnica suele estar en inglés, y puede que el trabajador no domine bien el inglés. Con nuestro sistema, el cliente, por ejemplo una empresa, sube la documentación, sea cual sea el idioma en el que esté redactada, y el usuario hace preguntas en su idioma, y recibe las respuestas en su idioma”.

Licenciado que emigró a Alemania

Jesús Copado, de 37 años de edad, criado y afincado en Dos Hermanas, cursó de 2007 a 2012 la carrera de ingeniería técnica informática en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. “Mientras estudiaba, intentaba conseguir trabajos de cualquier tipo para conseguir tener algo de dinero. Era una época muy difícil para eso, por la fuerte crisis económica”.

Recuerda que “en 2010 estuve de Erasmus en Nimega (Holanda) y mi nivel de inglés mejoró mucho. Cuando en julio de 2012 terminé la carrera, en Andalucía Orienta me informaron sobre la Red Eures, portal europeo para conseguir trabajo. Mandé muchos currículos, y buscando ofertas de empleo vi una de la Universidad de Erlangen, en Baviera. Su nombre completo es Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nuremberg, en Erlangen. Me seleccionaron y me contrataron. Todo fue rápido, en septiembre de 2012 ya estaba trabajando en esa ciudad alemana”.

No podía entonces imaginar que iba a desarrollar ahí su carrera profesional. “He trabajado 11 años para esa universidad. Tenía dos cometidos: Por un lado, en su Instituto para la Innovación y el Aprendizaje, que se encarga de su plataforma formativa on line. Y, por otro lado, yo era el gestor técnico de su participación en muchos proyectos europeos. Como soy desarrollador de software, creé soffware para la plataforma de esa universidad, y lo hice como software libre para que también lo pudieran aprovechar otras que usaban el mismo sistema que la de Erlanger. Lo que más gusto fue la herramienta para corregir automáticamente exámenes de matemáticas”.

En 2021, Jesús Copado decidió regresar a España y la Universidad de Erlanger aceptó que siguiera trabajando para ellos en remoto. “Así estuve dos años. Cada vez podía dedicarle menos atención a desarrollo de software porque me pedían más y más labor de soporte a los proyectos europeos. Y descubrí que otras universidades le solicitaban a la de Erlanger que yo dispusiera de más tiempo para seguir desarrollando software, lo que no se resolvió. Entendí que había una oportunidad de negocio porque, además, yo conocía que las empresas que les daban soporte a esa plataforma estaban desbordades, les daban plazos de seis meses para desarrollar algo”.

Integrantes del equipo de la empresa Surlabs, de Dos Hermanas (de izquierda a derecha, Sergio Santiago, Abraham Morales, Saúl Díaz y Daniel Cazalla), durante una convivencia organizada por la empresa a comienzos de 2025 en una casa de Sierra Nevada. / El Correo

Dio el paso en 2023 para fundar Surlabs. “Éramos al principio tres socios. Juan Aguilar, Rubén Pérez y yo. Después entró Daniel Cazalla, y somos tres: Daniel, Juan y yo. Además, desde el primer momento vimos que teníamos que hacer algo que integrara a la inteligencia artificial. La empresa la montamos dos meses después de que saliera ChatGPT. Fuimos los primeros que crearon un plugin que integraba ChatGPT dentro de la plataforma”.

“En Alemania, y por extensión en Suiza, todo ha ido lo mejor que podíamos imaginar. Muchas universidades quisieron rápidamente que les desarrolláramos otras herramientas como la que yo hice para los exámenes de matemáticas. Y ya no tenían empresas que estuvieran manteniendo algunas de las que tenían. Por ejemplo, las universidades de Stuttgart, Friburgo, Marburgo y Colonia nos pidieron el mantenimiento de un software para hacer votaciones en directo en una clase dentro de la plataforma online, y el profesor las coordina. A día de hoy la seguimos manteniendo”.

En Suiza, Surlabs trabaja para la Universidad de Berna, la Universidad de Basilea, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lucerna, y la Escuela Profesional de Berna (GIBB). “La Universidad de Berna es esencial para nuestro crecimiento. Fueron en 2023 los primeros que nos hicieron un contrato importante”, subraya Jesús Copado.

“Cada vez tenemos mejor aceptación en los ámbitos formativos alemanes, nos han visto que somos fiables, y que les ofrecemos software de calidad para lo que quieren. Por ejemplo, para la Escuela de la Policía de Renania del Norte, le hemos hecho a petición suya una variante de nuestra herramienta de votación en clases online, nos pidieron que funcione como Kahoot (juego educativo con muchos adeptos entre los jóvenes), y la usan para su actividad formativa. Estuvimos en marzo con ellos en esa escuela policial en la ciudad de Duisburgo”.

Verificación para la Universidad del País Vasco

En España, su principal cliente es la Universidad del País Vasco. “Estamos muy contentos y vamos a seguir trabajando para ellos. Hemos hecho con ellos una herramienta que permite comprobar la veracidad de un titular o de una frase. Se llama CheckeApp. Pones un texto, le das a 'verificar'. Se generan preguntas interesantes para esa verificación. Y te dice cuáles son las fuentes de la información. Te da una respuesta en la que te comenta cómo se ha verificado ese texto. Te explica si es veraz, o si es un bulo, o si es indeterminado, esas son las tres opciones que ofrece”.

Jesús Copado subraya que “esta herramienta no solo es útil para profesores y estudiantes. Puede ser muy relevante para el trabajo de los periodistas en su búsqueda de información fidedigna”.

Juan Aguilar, cofundador y director de operaciones de Surlabs, durante su participación en InproInnova 2025, el pasado mes de noviembre en Sevilla. / El Correo

La ventaja de trabajar en la oficina

El equipo de una pyme como Surlabs ha crecido a la cifra de 9 trabajadores. Al final de 2025, la facturación anual llegará a 300.000 euros. Su oficina está en el centro de Dos Hermanas, muy cerca de la Plaza de la Constitución y de la estación de trenes. “Para nosotros es fundamental trabajar juntos, en la oficina. No es obligatorio estar todo el tiempo de la jornada laboral, pero sí durante una parte de la misma, eso agiliza la calidad del trabajo mucho más que si todo se hace estando conectados en remoto”, señala Jesús Copado.

Ya tiene señalados en su agenda varios viajes a Alemania para participar en actividades organizadas por sus clientes o en ferias tecnológicas para darse a conocer más. “Este mes de diciembre vamos a ir a un evento a Bielefeld, allí lo organiza la Universidad de Ciencias Aplicadas, y otro en la Universidad de Stuttgart. En marzo estaremos en Hamburgo, en un evento de la Universidad del Ejército Alemán, son otro de nuestros principales clientes desde 2023.También vamos en Alemania a ferias, la más relevante es Learntec, en Karlsruhe, importante en el sector e-learning, ahí conseguimos contactos sobre todo de empresas. En 2025 hemos hecho una presentación en el stand de Ilias, en 2026 será del 5 al 7 de mayo y nuestra implicación será más intensa”.

Para su estrategia de ampliar mercados, están muy satisfechos de su participación el pasado mes de noviembre cn la conferencia internacional Iceri, del sector innovación educativa, organizada por Iated y realizada en el centro de convenciones del Hotel Barceló Renacimiento. “Expusimos una presentación sobre nuestros agentes de inteligencia artificial. Éramos la única empresa sevillana que participaba, y muy pocos había de España. Hicimos muy buenos contactos con universidades de Suráfrica, Uruguay, Arabia Saudí, etc. Iremos seguro al próximo Iceri, en Valencia, del 2 al 4 de marzo de 2026”, afirma Jesús Copado.