Visa se suma a los pagos con el móvil y lanza tres nuevos monederos digitales en Europa junto a BBVA, Klarna y Vipps

Visa ha anunciado un paso de gran calado en la evolución de los pagos digitales en Europa: el lanzamiento de tres nuevos monederos móviles, en colaboración con BBVA, Klarna y Vipps MobilePay, con un piloto adicional previsto en Italia con BANCOMAT para comienzos de 2026.

Estas nuevas wallets (carteras) representan las primeras habilitadas por Visa que recurren a la tecnología NFC , y utilizan su tecnología para simular una tarjeta física sin contacto, en iOS, una posibilidad hasta ahora reservada para los ‘wallets’ nativos de Apple o Google.

Para Visa, este hito no es menor: según sus cifras, los pagos móviles ya representan el 59% del comercio electrónico en Europa, y la empresa proyecta que esa proporción alcanzará el 75% en 2030.

Qué supone cada wallet

BBVA Pay: a través de la app de banca móvil de BBVA en España, permitirá a sus clientes con tarjeta Visa pagar sin contacto, directamente desde la app, con seguridad y sin depender de terceros. Es la primera wallet bancaria propia en Europa que aprovecha el toolkit de Visa para integrar su servicio de tokenización.

a través de la app de banca móvil de BBVA en España, permitirá a sus clientes con tarjeta Visa pagar sin contacto, directamente desde la app, con seguridad y sin depender de terceros. Es la primera wallet bancaria propia en Europa que aprovecha el toolkit de Visa para integrar su servicio de tokenización. Klarna Wallet: la aplicación de Klarna, ya conocida por su tarjeta de débito flexible, se convierte en un monedero "todo en uno" en 14 países europeos, unificando sus funciones de débito, pago aplazado y ahora también 'tap to pay' (sin necesidad de un datáfono físico).

la aplicación de Klarna, ya conocida por su tarjeta de débito flexible, se convierte en un monedero "todo en uno" en 14 países europeos, unificando sus funciones de débito, pago aplazado y ahora también 'tap to pay' (sin necesidad de un datáfono físico). Vipps MobilePay: la popular app nórdica despliega una versión co-branded con Visa en Noruega, con planes de expandirse a Dinamarca, Suecia y Finlandia, lo que permitirá a sus usuarios pagar en terminales Visa de todo el mundo.

la popular app nórdica despliega una versión co-branded con Visa en Noruega, con planes de expandirse a Dinamarca, Suecia y Finlandia, lo que permitirá a sus usuarios pagar en terminales Visa de todo el mundo. BANCOMAT Pay (piloto 2026): en Italia, BANCOMAT está preparando un piloto con VisaPay, la solución de tokenización de Visa, para ofrecer pagos contactless globales manteniendo su infraestructura local.

Un cambio regulatorio clave

Este impulso llega tras un cambio regulatorio impulsado por la Unión Europea. Su normativa más reciente abrió el acceso a NFC para wallets de terceros en iOS, eliminando una barrera histórica que limitaba la competencia a los grandes ecosistemas de Apple y Google.

Ese cambio no solo favorece a fintechs y bancos, sino que también puede beneficiar a los consumidores con más opciones, menores fricciones y una experiencia más integrada.

Adiós a la dependencia con Apple o Google

Para el usuario medio, esto supone poder pagar con el móvil sin depender de servicios de Apple o Google, usando únicamente la app de su banco o fintech.

También amplía la competencia entre proveedores, algo que suele traducirse en mejores servicios, costes más bajos y mayor innovación. Especialmente en un contexto en el que los pagos móviles siguen creciendo con fuerza.

Para el ecosistema europeo de pagos, este anuncio reafirma que el futuro pasa por la diversificación de wallets, y no por una dependencia exclusiva de los grandes gigantes tecnológicos. Visa (tradicionalmente sinónimo de tarjeta física) se reconfigura así como "motor de wallets" en una Europa cada vez más digital y móvil.

