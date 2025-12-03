El Puerto de Sevilla adecuará una bolsa de suelo para proyectos industriales como la gran planta de amoniaco verde

La zona de Torrecuéllar, en el Puerto de Sevilla y que forma parte de la Zona Franca, contará con una nueva dotación energética para el desarrollo de proyectos industriales en unos terrenos donde actualmente no hay actividad. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas, ha concedido una subvención nominativa de 1,9 millones de euros que beneficiará a este polígono industrial y al resto de los desarrollos empresariales de la margen derecha de la Dársena.

En concreto, esta ayuda está dirigida a sufragar parcialmente el coste de las infraestructuras para dotar dicha zona "de una potencia eléctrica de 20.000 kW". El objetivo es que se desarrolle actividad económica en estos suelos portuarios, así como atender necesidades eléctricas de las empresas ya asentadas.

Precisamente, uno de los grandes proyectos que está interesado en ubicarse en la zona -en una parcela de 20 hectáreas, en concreto- es el de Armonia Green del Grupo Ignis, que podría ser uno de los beneficiarios de esta inversión. Su objetivo es construir una planta de procesamiento de amoniaco verde (que incluye también una terminal de carga para exportar el producto vía marítima) a partir de la generación de hidrógeno también verde, que requiere de una gran dotación de energía para funcionar.

Con este macroproyecto la compañía planeaba crear 1.200 empleos entre directos e indirectos y destinar una inversión de 1.250 millones de euros. La pasada primavera, el proyecto de esta compañía en el Puerto de Sevilla fue seleccionado por la Comisión Europea entre los ocho proyectos en España para producir hidrógeno renovable, con una asignación de casi 100 millones de euros.

Aprovechamiento de una zona sin actividad

"Con dicha actuación se prevé facilitar el desarrollo industrial del Puerto de Sevilla en una zona que hasta el momento no ha tenido ningún tipo de aprovechamiento ni ha sido receptora de actividad alguna", subraya la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

En este sentido, continúa el escrito, "se trata de una medida de gran interés público, habida cuenta de las oportunidades de crecimiento económico y social que conllevaría".

Electrificar la margen derecha de la dársena

Según explican fuentes de la Autoridad Portuaria, el objetivo de esta medida es que la margen derecha -que se sitúa entre la carretera de la esclusa (SE-31) y la dársena- cuente con una nueva infraestructura eléctrica como la presentada por el Puerto y Endesa el pasado verano para la izquierda. De hecho, se encuentra en conversaciones con la compañía de electricidad para dotar de potencia esta parte de los terrenos portuarios, si bien el acuerdo aún no está firmado.

En este caso, la inversión sumaba más de cinco millones de euros destinados a la ampliación de la subestación de Palmas Altas, que ejecutará la compañía eléctrica, lo que permitirá atender la nueva demanda energética prevista en la zona y favorecerá los futuros desarrollos portuarios en la margen izquierda de la dársena, entre ellos, el distrito urbano portuario de Sevilla y la instalación de nuevas empresas en la dársena del Cuarto, lo que permitirá además el impulso de actividad económica en el Puerto de Sevilla.