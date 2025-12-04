El choque entre Yolanda Díaz y la CEOE escala por los permisos por duelo: "El diálogo social está profundamente herido"

Las relaciones entre el Ministerio de Trabajo y la CEOE están prácticamente rotas tras el nuevo choque que han vivido a propósito de la ampliación de los permisos por fallecimiento de un familiar y los nuevos para acompañar durante los cuidados paliativos. "Es una situación de absoluto bloqueo, [...] el diálogo social está profundamente herido", ha reconocido el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.

El Gobierno deberá llevar al Congreso una norma para ampliar los días de ausencia -actualmente dos- sin el apoyo de los empresarios. El plantamiento del Ejecutivo es ampliar de dos a 10 días las ausencias justificadas en caso de fallecimiento de familiar de primer grado, así como crear otro permiso de 15 días en caso de que un familiar de primer grado precise cuidados paliativos.

Estas condiciones que desde la patronal han tachado de "inasumibles", recrudeciendo así su choque con Trabajo. Si la semana pasada el departamento liderado por Yolanda Díaz ponía fin a las negociaciones para pactar con los empresarios una reforma de la ley de prevención de riesgos laborales, esta semana ha ocurrido lo propio con los permisos por defunción. "No podemos asumir la propuesta del Ministerio de Trabajo en ninguno de sus extremos", le han trasladado los empresarios.

Acusaciones cruzadas

Trabajo acusa a los empresarios de marear la perdiz sin intención de acuerdo y la CEOE le replica a Díaz que no tiene voluntad real de negociar y que solo lo escenifica para fines políticos. "Van a las mesas de diálogo social para dilatar las respuestas que las personas trabajadores necesitan", les ha espetado Pérez Rey, en rueda de prensa.

El tono entre las partes no ha dejado de escalar a lo largo de esta legislatura, en la que del diálogo social no ha salido ninguna medida pactada a tres bandas, y enfila ahora mismo un callejón sin salida. Lo que, ante la actual minoría parlamentaria con la que tiene que lidiar el Gobierno, complica mucho la aprobación de nuevas iniciativas legislativas. Especialmente las que salgan del Ministerio de Trabajo.

"La patronal representa a empresas con márgenes de beneficios en récord histórico y no ha mostrado la más mínima sensibilidad" con la posibilidad de ampliar los permisos por defunción, ha afirmado el 'número 2' de Yolanda Díaz. "Si alguien me dice que un trabajador a los dos días de la muerte de su hijo como cualquier cosa [...] y puede ser productivo...", les ha reprochado a los empresarios.

Desde la CEOE han acusado al Ministerio de llevarlos a un callejón sin salida y que lo que han mantenido "en ningún momento" ha sido una negociación, según han manifestado en un comunicado posterior a la reunión de este jueves. "Es un nuevo ataque contra el mundo empresarial con un claro objetivo político", han manifestado.

Los empresarios también han señalado en su comunicado lo que consideran una hipocresía por parte del Gobierno, ya que "el hecho de que Trabajo haya planteado cambios en los permisos sólo para las empresas, sin tomar en consideración también el sector público".

"Campaña electoral"

Desde el Ministerio de Trabajo consideran que no van a poder pactar prácticamente nada con la CEOE por la cercanía de las elecciones patronales. A finales del año que viene está previsto que el actual presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, deberá convocar elecciones tras finalizar su segundo mandato. "Garamendi le quiere decir a los suyos que es un líder duro y que no va a pactar nada", le ha espetado el secretario de Estado.

Desde la patronal arguyen internamente que es precisamente la legislatura del Gobierno la que está agotada y que la minoría parlamentaria que enfrentan desde la coalición en cada votación hace imposible seguir negociando nada.

El choque entre Trabajo y la patronal deja como prácticamente imposible que varias carpetas que manejan los de Yolanda Díaz lleguen al Congreso con el pasaporte del diálogo social tripartito. Es el caso de la reforma de la ley que define el salario mínimo, la reforma del despido o la ley de prevención de riesgos laborales.