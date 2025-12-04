VIVIENDA
El Gobierno presenta el nuevo casero estatal que se llamará Casa 47 y ofrecerá contratos de alquiler de 75 años
El nombre escogido hace referencia al artículo 47 de la Constitución, en referencia el artículo que incluye el derecho a una vivienda
El Gobierno ha anunciado este jueves la nueva identidad de la nueva empresa estatal de vivienda que pasará a gestionar todos los inmuebles residenciales propiedad de la Administración General del Estado, entre ellas las 40.000 propiedad hasta el momento de Sareb, además de otras de entidades como Adif, Segipsa o Patrimonio del Estado. Su nombre será Casa 47 y nace de la antigua Sepes, hasta el momento la entidad estatal de suelo, sociedad pública nacida en 1981, que hasta ahora se había encargado de la trasformación de suelos logísticos y residenciales para luego proceder a su venta.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura del último congreso federal del PSOE, en diciembre de 2024, anunció la creación de este casero estatal, que un año después ve la luz. Casa 47 nace con la idea de cubrir todo el ciclo inmobiliario, tanto la tramitación urbanística y la urbanización de los suelos como la edificación, alquiler y gestión de los pisos que se construyan sobre estas parcelas, que se ofrecerán en régimen de alquiler asequible. De esta forma, la nueva empresa es un gran casero estatal con numerosos pisos en patrimonio.
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, señaló que la creación de Casa 47 es un "paso adelante que es la consolidación del quinto pilar del Estado del bienestar". "Hoy estamos presentando un gran avance en las políticas públicas de viviendas del país. Es de estos avances que ya protagonizo en otro momento de la historia, que no tiene vuelta atrás. Estamos activando un nuevo servicio público y no hay marcha atrás. Hemos conseguido crear una empresa que gestione todo el ciclo de la vivienda", añadió.
Contratos de alquiler de 75 años
Una de las novedades de la nueva entidad estatal de vivienda es que ofrecerá a sus inquilinos contratos de alquiler que van a tener "una duración de hasta 75 años, toda la vida, con prórrogas 14 años", aseguró Rodríguez. "Hay que blindar a quién vive en las viviendas públicas y garantizar su asequibilidad, pero también trabajar en el concepto de la tranquilidad", matizó. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana también garantizó que los arrendatarios nunca destinarán al mes más del 30% de sus ingresos al pago de la renta de su inmueble. En definitiva, el adjudicatario de un inmueble público podrá vivir en él de por vida y siempre destinando menos de ese umbral.
Suscríbete para seguir leyendo
- Andalucía reforzará la inspección y multará con hasta 600.000 euros las viviendas turísticas ilegales desde 2026
- Sevilla mantiene el pulso con Zaragoza por ser la cuarta ciudad de España: la distancia es cada vez más amplia
- Aemet mantiene las alertas hoy miércoles en Andalucía y avisa de tormentas en estas zonas
- Francisco Arquillo rompe su silencio: dará una conferencia sobre la restauración de la Macarena
- ¿Quién es Francisco Arquillo?: De 'médico' de cabecera de la Macarena al restaurador que abrió una herida en Sevilla
- Ya es oficial: cierre parcial del Sánchez-Pizjuán y multa económica al Sevilla FC por los altercados en el derbi frente al Betis
- Del cierre a la carretera: la inversión china da una segunda vida a los todoterrenos de Santana en Linares
- Abre sus puertas Mega Ozone Bowling, el mayor centro de ocio de Europa