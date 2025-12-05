La Cartuja Pickman gana tiempo con un ERTE hasta el 31 de enero tras paralizarse la operación de venta a contrarreloj

La paralización de la operación de venta a contrarreloj de la emblemática La Cartuja Pickman ha supuesto un nuevo revés que afecta de lleno a los trabajadores, que esperaban conocer este jueves las ofertas presentadas para hacerse con la histórica firma y así tener detalles sobre la situación en la que quedaría la plantilla, conformada por 34 empleados.

La titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Sevilla -que había dado luz verde a la administración concursal para vender en un plazo de 20 días los activos de la compañía de fabricación de loza- paralizó el pasado miércoles esta operación hasta que se tenga la información necesaria de las deudas de Seguridad Social con cargo a los trabajadores por parte de la empresa. Por lo tanto, ahora este movimiento depende de la diligencia de la Inspección de Trabajo a la hora de aportar los datos requeridos. La jueza le ha dado un plazo de tres días para presentarlos.

Incertidumbre para la plantilla

"Se acuerda suspender el plazo de presentación de ofertas ante la Autoridad Concursal hasta que conteste la Inspección de Trabajo y se dicte nueva resolución que señale el final del plazo de presentación de ofertas nuevamente", señala la providencia dictada por Ana Marín a la que ha tenido acceso este periódico.

Hay que recordar que los activos, propiedad de la empresa Ultralta, están valorados por encima del medio millón de euros sin contar con las instalaciones de la compañía en Salteras, mientras que la deuda con la Tesorería es casi de un millón más. A ello habría que sumar la compra en sí de la marca, que fue adquirida en 2022, en pleno concurso de acreedores, por Nox Industrial, a un precio de 800.000 euros, a los que habría que añadir los intereses de los últimos años, por lo que solo este activo estaría valorado en alrededor de un millón de euros.

Esto abre una nueva fase de incertidumbre por parte de la plantilla de La Cartuja Pickman. "Esta situación nos genera un nuevo problema, porque teníamos un ERTE que concluye el 15 de diciembre, y ahora no nos queda más remedio que ampliarlo; por otro lado, vamos a pedir la Inspección de Trabajo que agilice lo máximo posible la aportación de la información, para que no se vaya más allá", ha señalado José Hurtado, trabajador de La Cartuja y secretario de la federación de Industria de CCOO-A, en declaraciones a El Correo de Andalucía.

De hecho, este viernes se firmará un nuevo ERTE hasta el 31 de enero mientras se resuelve la situación, un acuerdo de los trabajadores con la empresa que tiene que pasar por la autoridad laboral y por la jueza, según ha detallado Hurtado.

Varios empresarios interesados

Esta operación de venta exprés fue solicitada por el administrador concursal porque se habían obtenido ofertas "siendo el objetivo primordial conseguir las interesadas por unidad productiva, con subrogación del mayor número de trabajadores y continuidad de la actividad industrial en nuestra ciudad". Si se llegara a un acuerdo, podría ponerse fin al proceso de liquidación, añade.

Además, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, trasladó a los trabajadores, en una reunión esta semana, que también a la administración andaluza había llegado interés por hacerse con la empresa y se mostraba "optimista" ante el futuro de la mítica firma sevillana.

Los trabajadores siguen expectantes con este nuevo frenazo al proceso. "Continuamos manteniendo nuestras reivindicaciones principales: que se salve el mayor número de empleos posible y que la empresa y la marca se queden en Sevilla", ha subrayado Hurtado.