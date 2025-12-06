Cataluña auditará los laboratorios que tratan la peste porcina ante la posible fuga del virus desde uno de ellos

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avanzado una auditoría sobre todos los centros de investigación que tratan el virus de la peste porcina africana (PPA). Son un total de cinco centros, el principal es el el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), un laboratorio de referencia en salud animal ubicado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. El Govern reacciona así a la línea de investigación abierta por los científicos del Ministerio de Agricultura sobre el posible origen de la enfermedad.

Estos hicieron público este pasado viernes que el foco del brote pudiere haber salido de un laboratorio, ya que su composición genética difiere de la cepa que corre actualmente por una decena de países de Europa. Hasta ahora la principal hipótesis sobre el origen del virus era un bocadillo con embutido en mal estado traído desde algún país de fuera de la Unión Europea.

"Hemos encargado una auditoría de instalaciones y una revisión de protocolos, es un criterio de prudencia", ha afirmado Illa. Si bien, desde la administración han mantenido la "máxima confianza" en la diligencia de los laboratorios catalanes y sus protocolos de seguridad biológicos.

Illa también ha anunciado que las ayudas económicas previstas para el sector, y que el Consell Executiu empezará a desplegar a partir de este martes, estarán condicionadas al mantenimiento del empleo. Es decir, aquellas compañías que se acojan a las mismas no podrán despedir a personal de su plantilla. El Govern habilitará un primer fondo de 10 millones de euros para subvencionar a las compañías afectadas por el brote.

Objetivo: que el virus no salga de Collserola

"El objetivo prioritario es la contención del brote", ha afirmado el president. El Govern prosigue en sus esfuerzos para tratar de que el virus no salga de la montaña de Collserola. Catalunya cumple una semana y un día desde que se detectó el primer jabalí infectado por PPA y desde entonces el dispositivo desplegado por las autoridades ha logrado que el virus no halla trascendido, ni tampoco halla llegado a ninguna granja de cerdos.

Según el último conteo oficial, se han detectado un total de 13 jabalíes muertos por peste porcina y todos ellos se han localizado dentro del primer perímetro de seis kilómetros de la zona cero del contagio. La Generalitat ha analizado más de 70 animales abatidos o capturados que no han dado positivo, según ha informado Illa este sábado, desde el puesto avanzado de Torreferrussa. Por el momento, no se ha detectado ningún positivo en cerdos de granjas.

Para minimizar el riesgo de que el virus desborde Collserola, el Govern ha decretado restricciones de movilidad en un total de 91 municipios ubicados dentro del perímetro de 20 kilómetros desde la zona cero del brote. Los ciudadanos tendrán vetado el acceso a bosques, parques, ríos y campos de cultivo, más allá de los caminos delimitados. Los parques de Collserola, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Serralada litoral, Serralada de Marina, Parc Fluvial del Besòs, Sant Miquel del Fai y Montserrat (desde Collbató) permanecerán cerrados al público hasta, como pronto, el 14 de diciembre.

80.000 cerdos al matadero

Dentro de ese perímetro de 20 kilómetros, identificado como 'zona infectada', están ubicadas un total de 55 granjas, que entre todas albergan unos 80.000 puercos. Si bien la cifra inicial de sacrificados era de 30.000 animales, desde 39 granjas, la redefinición del perímetro sugerida desde la Unión Europea ha elevado dichas cifras. El Govern acordó este pasado viernes con representantes del sector empezar a sacrificarlos a partir de la próxima semana y permitir así a los propietarios comercializarlos. "La carne es totalmente segura", ha insistido este sábado el president. Y es que durante los últimos días las autoridades sanitarias han realizado distintas pruebas para certificar que el virus no había llegado a dichas granjas, dando todas ellas negativo.

Desde el sector reclamaron sacrificar a los animales para generar una sensación de confianza hacia el exterior y contener así la depreciación de la carne de cochino que durante los últimos días se ha ido registrando en Mercolleida, una especie de 'Wall Street del cerdo' donde se fija cada día el precio al que se comercializa este animal. Y es que por cada céntimo que se rebaja el precio en esta lonja, alrededor de 1,4 millones de euros cambian de manos entre las compañías del sector.

